A budapestieknek nem tetszik Karácsony Gergely legújabb ötlete

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere most új bejegyzésében azt közölte, hogy a következő héten nyilvánosságra hozza a főváros legújabb közlekedésbiztonsági stratégiáját, aminek az a célja, hogy 2030-ra megfelezzék a halálos közlekedési balesetek számát. Posztjában külön kiemelte, hogy "már jó ideje dolgozik" ezen a projekten. A főpolgármestert követő budapestiek szkeptikusan fogadták a politikus bejegyzését: a céllal egyetértenek, de kételkednek a módszerek hatékonyságában.

A főpolgármester eddigi közlekedéssel kapcsolatos "újításai" nem mindig nyerték el az autósok tetszését /Fotó: Máté Krisztián

"Ne haljon meg senki közúti balesetben, de kár 2030-ig terveznie"– írja az egyik budapesti hozzászóló a főpolgármester terveiről, miután Karácsony Gergely a közösségi oldalán tért ki arra, hogy "régóta dolgozik a főváros közlekedésbiztonsági stratégiáján".

Karácsony Gergely célkitűzése, hogy radikálisan, 2030-ig 50%-kal; 2050-re pedig nullára csökkentsék a közúti közlekedés áldozatainak számát. Maga a törekvés helyes, csak a megvalósítás módja, az nincs jól megválasztva a kommentelők szerint. A főpolgármester mellékelt egy grafikont is, amely bemutatja, hogy Budapesten nemzetközi viszonylatban milyen rossz a helyzet és arra hivatkozott, hogy Budapestnek Oslo és Helsinki mellé kell felsorakoznia, ahol nem gázoltak gyalogost tavaly.

Karácsony Gergely egy magyarázatot is hozzátett a grafikonjához - igaz, hibás helyesírással, de értjük -: "azért nem nulla látható Oslónál, mert bár gyalogos nem halt meg, de autóval közlekedő sajnos igen".

Több sem kellett a budapestieknek, leírták, mit gondolnak

„Az említett két városban van kultúra és az utak minősége fényévekkel felülmúlja Budapestét. Amúgy megint nem kellene előjönni az "autósüldözési "mániájának. Minden országban vannak sajnálatos balesetek. Tudnék javasolni pár fontos feladatot ezen kívül. Pl. házszámok kötelező felrakása. Oslóban biztosan az is van.... jelzőlámpák beállítása, mert szép nagy dugókat okoz és pöfékelést az összevissza beállított jelzőlámparendszer a városban. Kerékpársávok kialakítása normális módon. (Körúton, Rákóczi úton a járdából elvéve pl.) Nem lenne dugó! Lehetne még sorolni. (Pártatlan vagyok)” – fejtette ki véleményét az egyik olvasó, hangsúlyozva, hogy véleményét nem pártpolitikai szempontok szerint alakította ki.

„Hű, bameg, lesz itt kerékpárút minden utcában, amit a kerékpáros gittegylet ifjú semmihez sem értő tervezői, Biczókkal az élén tervezhetnek sok száz millióból. Ahelyett, hogy a villamosmegállókat biztonságosabbá tennék kidönthetetlen oszlopokkal vagy több kamerát raknának a körútra, Szentendrei, Soroksári és Váci útra” – utalt a közelmúltban történt halálos balesetre is a hozzászóló.

„...Érdemes lenne minél több közterületet emberbaráttá tenni az autóbarát helyett, meg nyugodtan ki lehetne rúgni a fővárosi közútkezelő komplett vezetőgárdáját és rohamosan elkezdeni zebrákat festegetni. Plusz még lehetne kampányokat indítani azért, hogy az autókázók ne gondolják magukat mindenki felett állónak, de feltehetően ezek az intézkedések is úgy fognak megvalósulni, mint a híres-hírhedt Orczy úti zebra a "nyolckerben", ami kábé harminc éve tervben van, de azóta is vagy fél kilométert kerül az ember, vagy inkább átfut a hatvansávos úton” – írja egy másik fővárosi.

2050?

– a kommentelő szerint ez mindent elmond.

Budapest szerte ilyen állapotban vannak a zebrák /Fotó: Keller Mátyás/Metropol

„Fontos lenne, hogy minden közlekedő legyen számításba véve. Nem minden gyalogos vétlen, és minden közlekedési módon vannak szabálytalankodók. Láttam olyan gördeszkást, aki villogó gyalogos lámpánál még rágyorsított, hogy átcsusszanjon, ütött már el majdnem biciklis, akinek meg kellett volna állnia a piros lámpánál, autós is, aki nem figyelt, hogy jön-e gyalogos, miközben az előtte haladó autós pont azért állt meg, hogy átengedjen, a bunkó meg kikerülte, de sok gyalogost is látok, akik lusták elmenni egy 10 méterrel arrébb lévő zebráig. Plusz szerintem a nem egységesen váltó gyalogos lámpa nem jó, bár értem a logikáját, miért nem egyszerre vált adott esetben, csak sok félreértés van miatta” – fejtette ki a hozzászóló.

Budapestre valóban ráférne egy egységes koncepció szerint szervezett közlekedés – nem a tervezőasztalon, hanem a valóságban. Ez pedig nem ötletszerűen felfestett kerékpárutakat jelent, nem tiltást és a forgalom lassítását ott is, ahol ez indokolatlan – vélekednek a hozzászólók, akik amúgy azt is kétségbe vonják, hogy bármi is történik azalatt, amíg "a teszetosza Karigeri" a főpolgármester.