Jakab Péter zsidó származása miatt nem lehetett a Jobbik képviselőjelöltje

Jakab Péternek zsidó származása miatt nem engedte a Jobbik, hogy képviselőjelöltként induljon a 2014-es választásokon – vallotta be a Hír TV-nek adott interjúban a politikus.

A pártból már kilépett Jakab Péter szerint a döntést azzal magyarázták, hogy nem fordulhat elő még egy Szegedi Csanádhoz hasonló eset. Mint ismert, a Jobbik politikusáról, európai parlamenti képviselőjéről szintén kiderült, hogy zsidó származású, ezért konfliktus alakult ki a pártban, így inkább később szintén otthagyta az alakulatot.

A Hír TV információi szerint Gyöngyösi Márton, a Jobbik jelenlegi elnöke is tudott az esetről. Emlékezetes, ő az, aki 2012-ben még nemzetbiztonsági kockázatnak nevezte, és listázta volna a zsidókat – amit több felvétel is bizonyít. Állítása szerint már bocsánatot kért, és azóta megváltozott, korábbi saját véleményétől is elhatárolódott.

Soha nem voltam antiszemita!

– védekezett még egy héttel ezelőtt is. Hogy bizonyítsa a fordulatot, nemrégiben az amerikai nagykövet oldalán, kipával a fején még egy széderesten is részt vett. Őszinteségében azonban nem hisz mindenki, Tamir Wertzberger az izrael kormánypárt, a Likud nemzetközi kapcsolatokért felelős koordinátora úgy fogalmazott:

Gyöngyösi Márton az elmúlt évtized egyik leginkább antiszemita alakja Magyarországon.

– Gyöngyösi Mártonnak alapvetően markáns elvei nincsenek, tehát egy megfelelési kényszerrel küszködő emberről van szó, aki ha a szélsőjobboldali szavazóknak akar megfelelni, akkor zsidó listázik, ha Putyinnak akar megfelelni, akkor a Krímbe megy népszavazást legitimálni, ha az amerikai elvárásoknak akar megfelelni, akkor kipát tesz a fejére. Tehát, hogy most melyik Gyöngyösi Márton az igazi, gyanítom, hogy mindegyik és egyik sem, tehát akár még Orbán Viktor valamelyik nagykövete is lehet belőle – bírálta Jakab Péter, a Nép Pártján Mozgalom elnöke is.