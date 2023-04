Így vigyáznak a pápára Budapesten - kiderült a testőrök féltett titka

Oroszország, Kína, és az USA elnöke mellett a mindenkori római pápa a világ legvédettebb személyei közé tartozik. Ebből következik, hogy ha valahol megjelenik minden katolikusok legfőbb pásztora, ott bizony rendkívül nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra, ez pedig szigorú intézkedéseket tesz indokolttá. Hogy miért? II. János Pál pápát annak idején egy Ali Agca nevű török bérgyilkos a bolgár titkosszolgálat megbízásából megpróbálta megölni.

A terrorista több lövést is leadott a már szentként tisztelt egyházfőre, ám Róma püspöke túlélte a merényletet, és a börtönben meg is látogatta a bűnözőt.

Ferenc pápa a Sándor-palotánál Fotó: Koszticsák Szilárd

A világ egyetlen pontján sem szeretnék vállalni egy esetleges sikeres merénylet kockázatát, annál is inkább, hogy a dzsihadista csoportok esetleges megjelenése is állandó és reális veszélyt jelenthet Vatikán államfőjének életére.

- Teljesen természetes, hogy amikor a pápa repülőgépe Magyarországra érkezik, lezárják a légteret – mondta George Spöttle biztonságpolitikai szakértő.

Titokban marad, merre jár

Soha nem árulják el, hogy a pápa a különböző programpontok helyszínére mikor érkezik meg percre pontosan. A légtérzár nem csupán az esetleges terroristák miatt szükséges, a baleseteket is el kell kerülni. Egy a pápához hasonlóan magas rangú személyt szállító repülőnek az összes többi géppel szemben prioritása van. Fontos, hogy a pápa repülője időben leszállhasson és ne kelljen köröznie az égben.

A TEK szinergiában dolgozik a svájci gárdával. Utóbbi nem csak a régies kosztümbe öltözött, alabárdos, sisakot viselő testőrök, hanem nagyon jól képzett, katonai- vagy titkosszolgálati múlttal rendelkező szakemberek

– tette hozzá Spöttle.

A pápa integet a páncélozott Fiatból a Könyves Kálmán körúton Fotó: Bors

Gyorsnak kell lennie

A pápa útvonalának kiválasztásakor figyelembe veszik, hogy hogyan lehet a leggyorsabban eljuttatni a reptérről a városba. Alternatív útvonalakat is kidolgoznak, hiszen bármikor közbeléphetnek zavaró tényezők.

Az útvonalakat értelemszerűen előzetesen bejárják megfigyelők. Ha bármit észlelnek, legyen az akár egy autóbaleset, azonnal átirányítják a konvojt. A különböző egységek végig rádiókapcsolatban állnak egymással

– szögezte le a biztonságpolitikai szakértő. A pápát páncélozott járművek szállítják, melyek simán ellenállnak egy kalasnyikovból kilőtt sorozatnak is.

- Rendkívül nagy hangsúlyt fektetnek a pápa szállásának biztonságára, hogy véletlenül se kerülhesse oda semmilyen robbanóanyag, ami Őszentsége életét veszélyeztetné. Ugyancsak szigorúan ellenőrizték a pápai szentmiséhez épített színpad alkotóelemeit. Léteznek olyan szenzorok, melyek még a robbanóanyagok molekuláris kipárolgását is képesek észlelni – jegyezte meg Spöttle.

Szinte evidens, hogy a különböző helyszíneken bombakereső kutyákat is bevetnek, és a mesterlövészek is jelen lesznek, akiknek a fő feladatuk elsősorban a megfigyelés, hogy minden gyanús momentumot és személyt ki tudjanak szúrni a tömegből. A nép között civil ruhás rendőrök is elvegyülnek. Ha valaki furcsán viselkedik, vagy veszélyes tárgyat tart magánál, azonnal intézkednek. A konvoj útvonalán átvizsgálják a csatornáékat és lehegesztik a fedeleket.

Erdő Pétert is átvizsgálják?

A biztonsági intézkedések közé tartozik, hogy ellenőrzik azon személyeket, akik a pápával közvetlenül találkoznak.

A fémdetektoros beléptetés alól a magas rangú személyek sem kivételek, és könnyen lehet, hogy ez Erdő Péter bíborosra is vonatkozik. Az ország valamennyi egyháztartománya felett joghatósággal bíró egyházi méltóság ezt minden bizonnyal tudomásul veszi, még akkor is, ha ő értelemszerűen minden gyanú felett áll.

A helyszínek felett a helikopterek mellett drónok is folyamatosan röpködni fognak.