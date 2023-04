Életveszélyes pesti utca: lezuhanhat a mélybe, aki nem figyel - videó

Szakadékban végződik a soroksári Péter Apostol utca. A helyszínen nincsen korlát, de még egy figyelmeztető tábla sem, így semmi sem védi az arra járókat. Főleg a biciklisek vannak veszélyben, pláne szürkületkor vagy este, de egy gyalogost is könnyen érhet baleset, és egy óvatlan autós is lezuhanhat, ha nem figyel. Az utca zsákutca, ezt az elején jelzi is egy tábla, de semmi több figyelmeztetés... A helyiek szerint csoda, hogy eddig nem történt tragédia - írja a Metropol.

Több tucat métert lehet innen zuhanni autóval együtt... Fotó: Metropol

Régebben még sűrű bozót, diófa védte a szakadék körüli részt, de mára ez elpusztult, eltűnt. Volt a veszélyes részen egy ideiglenes fakerítés is, de ennek sincs mára már nyoma...

Mivel a szakadék közterületen van, így elsősorban az önkormányzat felelőssége lenne orvosolni a problémát. Egy 23 éve a környéken élő nő szerint sok gyerek és járókelő szokott az utcában mászkálni, így érhető az aggodalom.

"Senki nem tesz semmit" - mondja a helyi asszony. Fotó: Metropol

Bár a Péter Apostol utcában sok az új ház, a közszolgáltatások hiányosak. Az utca nincs leaszfaltozva, és kátyús, a gázt csak nemrég vezették be. Szennyvízcsatorna nincs, helyette szippantós autó járja a környéket.

Ez a raklap védett volna valamit a veszélyes szakaszon... Fotó: Metropol

Íme egy videó a helyszínről: