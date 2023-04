Egy egész bagolycsalád költözött be a battonyai panel 4. emeletére Szarkáékhoz

Újra a jól megszokott panellakás ablakpárkányát választotta fiókáinak neveléséhez egy erdei fülesbagoly. A madár immár 16. éve tér vissza az épület 4. emeleti lakásának virágládájába.

A bagoly már nagyon jól ismeri az ottlakókat Fotó: Bors

A lakásban élő Editék most is nagyon várták a madár szülők érkezését, hisz újra izgalmas és látványos heteknek néznek elébe. Idén úgy tűnik 3 fiókával lepik majd meg az ott élő Szarka családot.

Családi baglyok

– Újra itt van! – jelentette be közösségi oldalán az a battonyai asszony, akinek panellakása virágtartójába idén is befészkelte magát a rég látott ismerős.

Bagolymama, mi csak így hívjuk. Már 16. éve tér vissza hozzánk. Eleinte félénk volt, de most már nagyon kézhez szokott. Az a tapasztalatunk, hogy a költés után ugyan le sem szállt a kicsinyekről, de már nem félti őket tőlünk

– mesélte lapunknak Szarka Péterné Edit.

A tojó korábban is költött már a negyedik emeleti erkélyládában. Legutóbb 5 gyönyörű fiókával lepte meg a családot.

– Egyre több fát vágnak ki a közeli erdőkben, ezért költözhetett ide, tudja, hogy itt nem háborgatja senki – magyarázta az asszony.

Idén 3 fióka fog kikelni a tojásból Fotó: Bors

Tiszteletkör a vadászat előtt

Az asszony korábban lapunknak azt is elárulta, hogy a kis fiókák általában nagyon kíváncsiak és már arra is volt példa, hogy berepültek a lakásba.

– Nem piszkítanak be, és a közhiedelemmel ellentétben a fészküket is tisztán tartják – magyarázta Edit, aki arról is beszélt, hogy nagyon szeretik a szárnyas barátaikat, akik teljesen hozzájuk szoktak.

Bagolymama mintha kötődne is hozzánk, mielőtt vadászatra indul, mindig repül az erkély felett egy tiszteletkört, ezzel jelzi nekünk, hogy elhagyja a fészket.

Miután kikeltek a tojásból, a kis baglyok még hat hétig húzzák meg magukat a negyedik emeleti panellakás erkélyládájában, majd elhagyják a fészket.