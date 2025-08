Dobrády Ákos a családbővítésről: „Nem tervezzük a kistesót, ám ha úgy hozza a sors, állunk elébe!”

A családi háttér stabilitása azonban csak az egyik pillér – a másik továbbra is a zene: „Az egész évünkre rányomta a bélyegét az aréna koncert, rengeteget zenélünk azóta is. Kicsit rövidítettünk a kétórás MVM Dome-os koncerthez képest, de így is nagy show-val készülünk minden helyszínen” – árulta el Dobrády Ákos.

Dobrády Ákos és Inti még minden rendkívül sikeresek (Fotó: Szabolcs László)

Közeleg az újabb nagykoncert

Az „Ébren álmodtunk” című új daluk egyre népszerűbb, és sok régi számuk is új hangszerelést kapott. Dobrády Ákos elárulta, hogy folyamatosan dolgoznak azon, hogy a rajongók minden fellépésen valami frisset kapjanak.

Augusztus 9-én pedig egy igazi nagy durranás várható: telt házas TNT koncert a Budapest Parkban, az MVM Dome hangulatát idéző látványvilággal.

Dobrády Ákos tehát egyszerre élvezi az apaság örömeit és a zene adta adrenalint – és úgy tűnik, mindkettőben maradéktalanul megtalálta önmagát.