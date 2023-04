Drámai hír érkezett: Nem találták meg Győrffy Ákost, befejezték a keresést

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, a magyar hegymászó múlt hét pénteken egy hétvégi mászásra indult az olaszországi Monte Rosa-masszívumon, azonban a megbeszélt időpontra nem ért vissza - ezt tegnap közölte a Kalifa Alpin Csapat. Győrffy Ákos felkutatására szerdán „teljes erővel elindult az olasz hatóságok és a magyar konzulátus közreműködésével".

A mai tájékoztatás szerint Győrffy Ákos családja a szakemberek információira alapozva azt a döntés hozta pénteken, hogy abbahagyják az eltűnt hegymászó keresését. A hatóságok tehát hivatalosan is befejezték a kutatásokat.

A mentés megkezdését szerda délelőtt Győrffy Ákos édesapjával egy időben Héjja Bálint, a Kalifa Alpin Csapat tagja indította el az olasz hatóságok felé, aki egyben nemzetközi szakvizsgával rendelkező hegyivezető is. A keresést a piemonti és a Valle D'Aosta-i hegyimentő-szolgálat, valamint több alpesi hegyimentő szervezet szakemberi végezték 3 helikopterrel és 20 szárazföldi hegyimentő szakember közreműködésével. Később bekapcsolódtak a keresésbe a svájci Wallis kanton rendőri egységei is.

A helyszínre érkezett csütörtökön Győrffy Ákos testvére, Örs és a Kalifa Alpin Csapat hegymászója, Lengyel Ferenc is, akik próbáltak hatékony támogatást nyújtani a mentőcsapatoknak. A kutatást Magyarország Milánói Főkonzulátusa is a lehető legmagasabb szinten támogatta.

Mint írták, rendkívül nagy erőkkel folyt a kutatás megállás nélkül. Három lehetséges útvonal vetődött fel.

"Első körben a Gnifetti-menedékház környékére koncentrálódott a kutatás, ahol az utolsó GPS koordináták jelezték Ákos tartózkodási helyét. A mentési szakemberek benéztek, beereszkedtek a nyitott hasadékokba, kinyitották a jég és hó által bezárt hasadékokat is, eredménytelenül"

- olvasható a közleményben.

Hozzátették: vizsgálták Győrffy Ákos további lehetséges útvonalait is a Margherita-menedékház felé, amely Európa legmagasabban fekvő menedékháza 4556 méteren. Feltehetőleg ez volt Győrffy Ákos eredeti úti célja. Az útvonalak mentén is keresték a nyomait. Mivel feltételezhetően siklóernyő is volt nála, a szakemberek által valószínűsített, lehetséges siklóernyőzési útvonalak mentén is folytatták a keresést.

Az összegzés felidézi, hogy Győrffy Ákos szombaton utazott volna Nepálba a Kalifa - Kiss Péter Emléktúrára, ahová elkísérte volna Kiss Péter édesapját és testvérét a Kancsendzönga alaptáborába. Onnan kezdetét vette volna a Kalifa Kancsendzönga Expedíció, amelyen megkísérelte volna megmászni a 8586 méter magas hegyóriást.