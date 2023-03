Nem lesz fagyi nyáron? Egyre több cukrászda fordít hátat a fagylaltgyártásnak

Az energiaválság és az infláció elől a cukrászdák sem tudtak menekülni. Anyagilag nem éri meg nekik, hogy helyben készítsék el a fagylaltot, és egyre többen ismerik fel, hogy külső forrásból jóval költséghatékonyabb fagyit árulni. A fagylaltkészítés önerőből a legtöbb cukrászda számára fenntarthatatlan. A mérések alapján ötezer kilogramm fagyi, azaz megközelítőleg 125 ezer gombóc ára nem térül meg a helyben készített termékek esetén.

Az országszerte közel 200 partnerrel együttműködő Manna Ice – Isteni finom! Vezetője, Tuza Gyula szerint kijelenthető, hogy itt a vége a fagylaltmanufaktúrák üzemeltetésének. A szakmában már egyre több cukrászda vallja, hogy külső forrásból jóval költséghatékonyabb fagylaltot árulni, ráadásul így a szolgáltatás minőségén is nagyságrendekkel tudnak javítani.

Vevői oldalról is történt változás. A vásárlók is egyre tudatosabbak, a fagylalt drágulásával joggal várják el, hogy minőségi termékeket fogyasszanak, mivel több pénz adnak egy gombócért. Egy mai fagyalt akkor jó valódi gyümölcsöket, csokoládét vagy egyéb textúrákat is tartalmaz, és nem mellékes, hogy egyre szélesebb réteg keresi a cukormentes, laktózmentes vagy gluténmentes termékeket. Ezeknek a gyártása tovább növelné a cukrászdák költségeit. Ezért a szezon indulásával várhatóan több helyen fognak nagyüzemben készült fagylaltot kínálni.