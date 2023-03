Ne felejtsd el az óraátállítást! - ennyi mindenre lesz hatással

Szeretjük vagy sem, ismét elérkezett az ideje. Ezen a hétvégén, hivatalosan március 26-án éjjel kettőkor kell egy órával előre állítani óráinkat. Bár többször szóba került, hogy eltörlik az állítgatást, erre még mindig nem került sor. Érdemes figyelnünk rá, hogy néhány busz és vonat menetrendje is változik. Arról már nem is beszélve, hogy sokak közérzetét is megterheli néhány napra az óraátállítás.

Fotó: Pixabay.com

Tovább lesz világos az óraátállítás miatt

A nyári időszámítás mindig március utolsó vasárnapján kezdődik. Idén ez március 26-ára esik.Vagyis egy órával kevesebbet alhatunk, cserébe viszont egy órával tovább lesz kint világos, mivel az este 6 órási naplementekor már bőven este 7 óra lesz. A nyár felé közeledve pedig még kijjebb tolódik a sötétedés.

Mikor szűnik meg az óraátállítás? Az Európai Parlament (EP) 2019-ben eldöntötte, hogy eltörlik az óraátállítást. Akkor a tagállamokra bízták a döntést, hogy a nyári vagy a téli időszámítást vezetik-e be véglegesen, a határidő pedig 2021 volt. Csakhogy közbejött a koronavírus-járvány, így a legtöbb tagállamban nem született döntést. Végül az EP a végső döntési határidőt 2024-ig halasztotta. Vagyis a mostani lehet az egyik utolsó óraátállítás, amit átélünk.

A hétvégi óraátállítás a közlekedésre is kihat

Az óraigazítás néhány belföldi és nemzetközi vonat menetrendjét is érinti. A Volánbusznál pedig az óraátállítás miatt néhány busz közlekedése módosul Érd, Kiskunhalas és Hódmezővásárhely térségében. A BKK járatok közül néhány éjszakai járat menetrendje az érintett.

A BKK járatai közül március 26-án hajnalban az alábbi járatok közlekedése változik: a 2:00 és 2:59 közötti végállomási indulások minden járatnál elmaradnak. A 907A, 909A, 914A, 934-es, 956-os és 973A járatok 3:00 és 4:00 között a meghirdetettnél sűrűbben közlekednek. Egyes járatok vonalán egyedi változások is életbe lépnek, ezekről az adott járatok menetrendjeinél elhelyezett információs blokkokban tájékozódhatnak majd az utasok.

Fotó: Pixabay.com

A MÁV járatok közül az óraállítás a következő vonalakon közlekedőket érinti a közleményük szerint: Budapest–Esztergom vonal;Budapest–Székesfehérvár vonal;Budapest–Vác–Szob vonal; Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonal;Debrecen–Nagykereki vonal;Budapest–Újszász–Szolnok vonal;Budapest–Lajosmizse vonal; tram-traint (vasútvillamos), négy nemzetközi vonat. Emellett a március 25-én induló éjszakai vonatok egyórás késéssel érkeznek meg külföldi célállomásukra. Március 26-án pedig 7 nemzetközi vonat körülbelül 60 perccel később érkezik Budapestre.

A Volánbusz estében az érdi, kiskunhalasi és hódmezővásárhelyi térség járatai érintettek az óraátállításban. A részletes információk itt érhetők el.

Mikor vezették be a nyári időszámítást? Eredetileg a téli időszámítás szerint éltek itthon az emberek. A nyári időszámítást 1916-ban vezették az akkori Osztrák–Magyar Monarchiában. 1958 és 1979 között a nyári időszámítás használata szünetelt, 1980-ban pedig újra bevezették. A bevezetés oka egyébként az volt, hogy a napfényes órák magasabb számát kihasználva, a világítás mellőzésével energiát takarítsunk meg.

Az idegrendszerünkre is kihat az óraátállítás

Az óraátállítás hatásait hetekig érezhetjük majd, mivel a biológiai óránk a természet változásait követi és a fényviszonyoknak megfelelően alakítja ki, hogy mikor leszünk álmosak, mikor kell felébrednünk. A nyári időszámítás kezdetével azonban ez teljesen felborul, hiszen a pontos idő nincs összhangban azzal, ami a természetben történik: nem akkor kelünk és fekszünk, amikor természetes lenne. Ez pedig már az óraátállítást követő héten is érezhető lesz: rosszabbul ébredünk, kimerültek leszünk, de van, akinél fejfájást is okozhat.