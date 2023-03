Monique Covet attól tart, kiforgatják apját a vagyonából

A 84 éves Károly, a világhírű pornószínésznő, Monique Covet édesapja egy festői szépségű Vas vármegyei településen él egy szép házban, Az épülethez csodás birtok és egy kisebb erdős rész is tartozik. Ezt szerette volna a szomszédja megszerezni. Monique Covet a Borsnak azt mondta: meglátása szerint László igyekezett magát jótevőnek, jóbarátnak mutatni, de most fény derült a valódi szándékára.

Monique megvédi az édesapját. Fotó: Facebook

Az édesapám hosszú ideje beteg, gyakran van szüksége segítségre.

- mondta Monique. - "Egy évvel ezelőttig főleg egy ismerősünk látogatta rendszeresen, amíg maga is le nem betegedett. Én Budapestről nem tudok folyamatosan az édesapám rendelkezésére állni, ezért először örültünk, hogy László, a szomszéd felajánlotta, hogy rendszeresen bekopogtat apámhoz, hátha szüksége van valamire."

László az ígéretnek eleget is tett. Megadta a telefonszámát Károlynak, hogy az egykor fegyveres tisztként szolgáló férfi értesíthesse, ha bajba kerül. Egy idő után kulcsot is kapott a lakáshoz, hogy baj esetén segíteni tudjon. Előfordult, hogy neki kellett a földön fekvő beteg férfit az ágyba segítenie. Károly hálája jeléül arany ékszereket ajándékozott a segítőjének. Monique szerint azonban a szomszéd nem érte be ennyivel.

"Az édesapám egy hétre kórházba került, László pedig ezt az időt arra használta fel, hogy bemenjen a házba, feltérképezze a vagyont, lefényképezze az ingatlant és apám iratait. Amikor apukám hazament, László felszólította, hogy írjon alá egy eltartási szerződést, aminek értelmében apám halála után az ingatlan és a nemrég vásárolt autója is átszáll az ő tulajdonába. Amikor ezt megtudtam, felhívtam Lászlót telefonon. Lényegében azt mondta nekem, hogy ne nézzem hülyének, nem szívjóságból tette, amit tett. Erre felajánlottam, hogy fizetek neki egy havi összeget, amiben megállapodunk, de ő erről hallani sem akart. Évekre visszamenőleg akar pénzt a segítségéért"

– mesélte felháborodva a modell.

Monique édesapja, Károly a kérdésünkre válaszolva megerősítette lánya szavait: László valóban sokat segített neki, de amit cserébe kér, az aránytalan.

Csak a házam legalább 50 millió forintot ér a birtokkal együtt. A vagyonom egyedüli örököse a lányom, nem hagyom őt kisemmizni

– szögezte le Károly.

Természetesen Lászlót is megkerestük, ő másként emlékszik a történtekre.

"Az eltartási szerződést Károly ajánlotta fel. Hazugság, amit Monique Covet állít! Elég a munkásságát és a nemrég megjelent könyvét megnézni, az mindent elárul róla. Több hozzáfűzni valóm nincs – bontotta a vonalat Károly szomszédja.

Monique édesapja azonban határozottan cáfolja, hogy ő kívánt szerződést kötni Lászlóval.