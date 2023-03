Tragikusan fiatalon meghalt a jövő világbajnoka, egy ország gyászolja

Holtan találtak rá március 17-én a Bristolból származó Jude Moore bokszolóra, akit a "jövő világbajnokaként" emlegettek.

Óriási tehetségnek tartották / Fotó: England Boxing

A 19 éves sportoló országos bajnok volt, és 2017-ben Angliát képviselte a romániai EUBC Junior Európa-bajnokságon. A fiatal tehetség a héten Milánóban is ringbe szállt volna, miután korábban megnyerte első felnőtt küzdelmét a lengyel nemzeti bajnok ellen – számolt be róla a The Sun.

Abszolút sztár volt, pótolhatatlan. Az a tény, hogy Nagy-Britannia egyik leghátrányosabb helyzetű közegéből jött, és elérte azt, amit, egyszerűen lenyűgöző. Mindenben kiemelkedő volt, teljesen összetörtünk. Nem sokáig ragyoghatott, de nagyon fényesen csillogott, amíg élt. Szórakoztató volt, a boksz pedig egy ilyen ipar. Ezért vagyok biztos benne, hogy világbajnok is lehetett volna belőle"

– árulta el Craig Turner, Jude edzője.

Az edzőterem által Jude szüleinek, valamint testvéreinek támogatására létrehozott jótékonysági kampányon már 6000 font (2,6 millió forint) gyűlt össze. A fiatal bokszoló halálának körülményeit egyelőre nem részletezték.