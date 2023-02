Brutál kerek popsival búcsúzik a nyaralástól az Exatlon szépsége

Török Lívia még 2021-ben tűnt fel a TV2 műsorában, az Exatlon harmadik évadában. A dögös bokszoló ezúttal azonban nem eredményei miatt hívta fel magára a figyelmet, hanem nyaralása kapcsán.

Török Lívia az Exatlon műsorában Fotó: TV2

A sportoló ugyanis egy egzotikus szigeten pihente ki a magyarországi telet, és bizony a képeinek köszönhetően nemcsak a tájban gyönyörködtetünk, hanem az elképesztő alakjában is. Lívia ugyanis több szexi képet is megosztott nyaralásáról a 44 ezer követőjével, köztük az alábbi, igencsak forróra sikeredett fotót is:

Most pedig kedvenc képével mondott búcsút a gyönyörű szigetnek, amellyel szintén sikerült egy formás popsit villantania:

A kedvenc képemmel zárom a nyaralós fotókat…

- írta a képhez Török Lívia.