Magyar orvos terápiája állította fel a kerekesszékből Ferenc pápát – videó

Ferenc pápa kerekesszékben érkezett meg egy audienciára 2022. május 5-én a Vatikánban. A kerekesszéket az egyházfő inasaként ismert Sandro Mariotti tolta – számolt be róla az ABC.

2023. február 24-én Ferenc pápa ukrán menekültekkel találkozott Vatikánvárosban Fotó: MTI/EPA/Vatikáni Média

„Az egyik lábam nem működik jól, az orvos azt mondta, ne járjak vele. Én szeretek gyalogolni, de most engedelmeskednem kell az orvosnak.”

– mondta akkor Ferenc pápa.

Az esetet megelőzően az egyházfő 2022. április 21-én a Vatikánban fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt, az ekkor készült fényképeken már látható, hogy a Szentatya a jobb, fájó térdén tartja kezét.

A Szentatya 2022. április 21-én a Vatikánban fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt Fotó: Vatikáni Média / MTI

A közelmúltban a Sky News-nak nyilatkozó Szentatya hosszú hónapok után elhagyhatta a kerekesszéket. A magyar fejlesztésű, úgynevezett lágylézeres fényterápiának és a mágneses kezelésnek köszönhetően a pápa sejtjei regenerálódtak. A technológiát Dr. Mester Ádám radiológus szakorvos édesapja, Dr. Mester Endre sebész professzor fejlesztette ki. 1965-ben kezdett kísérletezni az eljárással – tudta meg a Ripost Dr. Mester Ádámtól.

Dr. Mester Endre sebész professzor és fiai Ádám (a kép bal oldalán) és András (a kép jobb oldalán). Fotó: Dr. Mester Ádám radiológus szakorvos / Ripost

Honnan ered ez a speciális kezelés és hogyan köthető az Ön nevéhez?

„Egy olyan orvosi eljárásról van szó, amit az 1960-as, 1970-es években közölt le az édesapám, Dr. Mester Endre. Az első európai ország Olaszország volt, ahol átvették ezt a módszert. Ott már az 1970-es évek második felétől alkalmazzák.”

Hogyan működik maga az eljárás?

„Az eljárás lényege nagyon leegyszerűsítve az, hogy a lézernek van egy olyan biológiai hatása, melyre a szervezet létrehoz egy választ, ami a szervezet sejtműködését segíti. Kezdetben az orvostudomány a lézert csak vágásra alkalmazta. Később, édesapám tudományos kísérleteinek köszönhetően, egyéb felhasználása is elterjedt. Ez az eljárás, ami most már szokványosnak számít, azóta elterjedt a világon. Maga a módszer édesapám kísérletes bizonyítékain alapul, ehhez közvetlenül nekem nem volt közöm. Itt érdemes hangsúlyoznom, hogy Ferenc pápa esetében sem arról van szó, hogy konkrétan engem kerestek meg, hanem egy magyar módszer alkalmazásával kezelték a pápát. Egy sajátos fény az a lézerfény, aminek minden fényre jellemző tulajdonsága megvan, de monokromatikus, azaz egyszínű a fénye. Ez alkotja egyrészt magát a lézert, ami látható vagy infratartomány spektrumának egy nagyon keskeny sávjában képződik. Másrészt a lézer fényfotonjai ebben az esetben nem sétálnak, hanem masíroznak nanoszekundumos fényfelvillanásokkal. A fényvillanást teljes elsötétülés követi, majd ezek váltakozása váltja ki a reakciót, azaz stimulálja a sejteket.”

Ha jól értem, nem maga a fény a gyógyító hatású, hanem arra való a fény, hogy segítse a gyógyulási folyamatot?

„Nagyjából erről van szó. A lézerfény szakaszos és van egy olyan biológiai hatása, ami a szokványos fénynek nincs. Minden fotonnak egyforma a színe, ezek a fotonok csoportokban érkeznek. Ez egy speciális inger a sejthártyán és ez váltja ki a biológiai hatást. A lézerek közül sok poláros, ami egy olyan tulajdonság, mely az oldalról érkező fényt szűri, ezáltal csak ennek a speciális fénynek a hatását fejti ki a célzott területen. Vegyük például a poláros lámpa nevű eszköz, mely csak ezt az egy tulajdonságot használja. A lézer fénysűrűségének emellett el kell érnie egy adott tartományt. Hasonlóan működik, mint egy gyógyszer. A fénynek is határértékek között kell mozognia, se túl sok, se túl kevés nem jó.”

Milyen káros hatásai lehetnek, ha a lézer nem a megfelelő határértékek között működik?

„Egy gyógyszer túladagolásával ellentétben itt, a lézeres kezelés esetében, baja nem lesz a páciensnek, a lézer esetében nincs mellékhatás. Az nem fordul elő, hogy bajt csinál, legfeljebb nem hat. Így egy hagyományos gyógyszernél ebből a szempontból veszélytelenebb.”

Ferenc pápa esetében hogyan hathatott a kezelés?

„Ferenc pápa esetében a mágnesterápiát a lézeres kezeléssel együtt használták. Mindkettőnek gyógyító hatása van. Mindkettő széles körben elterjedt eljárásnak számít. Ezt most már a világon mindenütt és hazánkban is sok helyen csinálják. A sejt működési zavarát lehet korrigálni vele, ezt tudjuk kihasználni. Hangsúlyozom, hogy nem lehet csodát tenni az eszközzel. Ha valakinek van egy gyógyulási hajlama, ami legyengült, akkor ez az eszköz a gyógyulási folyamatot segíti. A szervezet magától gyógyul meg, de ezzel segítjük és tudjuk kompenzálni a gyógyulást hátráltató tényezőket. Egy térd például egy idő után magától is meggyógyulna, de ha ez nem következik be, az eszközzel rá lehet segíteni a gyógyulásra, kiküszöbölve a hátráltató tényezőket.”

A kezelésnek milyen hosszútávú hatásai lehetnek a pápára? Előfordulhat, hogy egy idő után csökken majd a hatása és ismét hasonló eljárásra lesz szüksége?

„Igen, ez könnyen előfordulhat. A fényterápia hatékonysága több mindentől függ és a sejt alapvető gyógyulásán alapul. Egy idősebb ember esetében lehetséges, hogy több kezelésre is szükség van.”

Azt lehet tudni, hogy nagyjából meddig tart majd ki a mostani kezelés hatása?

„Ezt egyelőre nem lehet tudni. Nagyon sok mindentől függ és előre szinte megjósolhatatlan, hogy meddig tudja majd kifejteni a hatását.”

Nagyságrendileg sem lehet tudni, hogy meddig marad gyógyult a pápa?

„Nem meggyógyult, járóképesé vált, ez nagyon fontos. Továbbra is fáj a térde, de már nem kell, hogy kerekesszékben közlekedjen. Egyébként nem, még azt sem lehet tudni, hogy hónapokról vagy évekről beszélhetünk a pápa esetében. A kezelés korlátlanul ismételhető, miután hatása csökken. Lehet, hogy több alkalomra is szükség lesz, így ha a pápa állapota romlana, ismét alkalmazhatják rajta a kezelést.”