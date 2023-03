Kiürítették a pécsi sportcsarnokot, több száz gyereket mentettek ki – Videó

Lakosságfelkészítési napot tartott kedden a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a pécsi Lauber Dezső Sportcsarnokban, mely során több mint négyszázötven gyermeket menekítettek ki az épületből.

A gyakorlat katasztrófahelyzetet hivatott bemutatni (Fotó: Katasztrófavédelem/Horváth Nikolett Csilla)

A gyakorlat szerint Pécs városát elemi csapás – földrengés – érte, emiatt szükségessé vált a Lauber Dezső Sportcsarnok megnyitása az otthonukat elvesztett lakók részére.

A katasztrófavédelem munkatársai mellett önkéntesek, mentőszervezetek segítségére is szükség volt a befogadóhely teljes kialakításában, a folyamatos üzemelés feltételeinek biztosításában, valamint a befogadottak ellátásában – olvasható a hivatalos közleményben.

A több mint 450 diák meghallgathatta Kopasz Zsolt tűzoltó százados beszámolóját is, aki a törökországi földrengésnél tapasztaltakról beszélt. A HUNOR tagjaként ő is részt vett a mentésben – előadásában többször is kitért az emberi élet fontosságára és arra, hogy meg kell becsülnünk, amink van.

Interaktív gyakorlaton vettek részt a gyerekek (Fotó: Katasztrófavédelem/Horváth Nikolett Csilla)

Az élményekkel teli gyakorlatról készült felvételt ide kattintva nézheted meg.