„Két gyermek maradt az édesanyjuk nélkül” - váratlanul elhunyt a TikTok sztár

Betegségtől és migréntől szenvedett az a 30 éves kétgyermekes édesanya, aki a barátai szerint teljesen váratlanul hunyt el. Jehane Thomas majdnem 57 ezer követővel rendelkezett a TikTok közösségi média oldalán és 1,2 millió megtekintést ért el.

Imádta a gyermekeit, amit videói is bizonyítanak, hiszen legtöbbször azt mutatta meg, hogyan készíti el fiainak az uzsonnát, de takarítási trükköket és bevásárlási tippeket is megosztott követőivel.

Emellett a "Print and Pack UK Ltd" kézműves vállalkozást is vezette. Kollégái szerint már semmi nem lesz ugyanolyan Jehane nélkül, akit sosem fognak elfelejteni. A barátai és rajongói is szívhez szóló üzenetekkel rótták le tiszteletüket a sztáranyuka emléke előtt.

- Jehane Thomas 30 éves és két fiú édesanyja volt, amikor 2023. 03. 17-én hirtelen elhunyt. Annak ellenére, hogy több hónapon keresztül migrén gyötörte és betegeskedett, a halála teljesen váratlanul érte, és mindannyiunknak teljesen összetörte a szíve. Két gyermek maradt az édesanyjuk nélkül. Jehane megígértem, hogy mindent megteszek a fiúkért, amit csak tudok. Szeretlek – búcsúzott tőle a legjobb barátnője, Alyx Reast.

