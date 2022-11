Kiszivárgott Brüsszel terve: Hatalmas adóemelés várhat a dohányosokra

A dohányosokra anyagilag rossz idők várnak, jövőre jelentős áremelésre számíthatnak. Már folyamatban van a dohánytermékekről szóló 2011. évi uniós irányelv aktualizálása, amelynek keretében a hevített dohánytermékek és az elektromos cigaretta adóztatását is a hagyományos cigaretták adóterheléséhez kötnék. Az erősebb elektromos cigarettákra 40 százalékos, a gyengébbekre 20 százalékos, a hevített dohánytermékekre pedig 55 százalékos jövedéki adót vetnének ki. A KSH-adatok alapján elmondható, hogy ha a bizottság javaslata életbe lép, akkor egy doboz cigaretta ára akár 700-800 forinttal emelkedhet Magyarországon.

Érdemes megemlíteni, hogy a legutóbbi KSH-adatok alapján egy doboz cigaretta ára valahol 1900-2000 forint volt. Legutóbb Magyarországon idén július elsejétől történt adóemelés.

Olvasóinkat kérdeztük arról, hogy mit gondolnak erről, illetve mennyi az az ár, amennyit még hajlandóak kifizetni egy doboz cigarettáért.

Éva napi 4-5 szál cigarettát szív el naponta. Fotó: Bors

– Én igazából kocadohányosnak mondanám magam. Egy doboz akár 4 napig is elég, viszont már így is sokallom az árát. Az a cigaretta amit én szívok az 1750 forint, ha erre még rámegy az áremelés, akkor itt az ideje a leszokásnak. – mondja el Éva.

Sokakat viszont ez sem tántorítja vissza attól, hogy tovább dohányozzanak.

– Már így is nagyon drága a cigi. Én próbáltam átállni a hevített dohánytermékekre, viszont nekem nem jött be. Az a baj, hogy egy láncdohányos, bármennyit emelnek rajta, meg fogja venni. Én is sokallom érte azt a pénzt, de nem vagyok álszent, tudom, hogy úgyis meg fogom venni. – ismeri be Mariann.

Niki és Mariann teljesen más állásponton vannak. Fotó: Bors

Mariann kolléganője Niki viszont egy másfajta állásponton van.

– Én viszont biztosan le fogok szokni, ha ez így megy tovább. Én is dohányoztam, aztán átálltam egy elektromos márkára, mert abba olcsóbb a dohány. Mióta elkezdtem azt szívni, annak az árát is többször emelték. Ha még emelni fognak rajta 700-800 forintot, én biztosan leteszem a cigit. Nehéz lesz, de muszáj. – mondja határozottan Niki.

Az Európai Unió minimalizálni kívánja a dohány termékként való fogyasztását, és végső célja, hogy 2040-re dohánymentes nemzedék jöjjön létre. Éppen ezért tiltották be az ízesített, hevített dohánytermékek használatát, hogy megfékezzék a fiatal fogyasztók körében megugró keresletet.