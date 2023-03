Furcsa sportágban lett verhetetlen a magyar bajnok az Arnold Classicon

Deli Tamás a televízióban látott egy bothúzós sportközvetítést hat éve, ami annyira megtetszett neki, hogy elutazott a következő magyarországi versenyre és jelentkezett a szövetségi kapitánynál, hogy ez őt érdekelné. Azonnal be is nevezték, és mindenki meglepetésére győzött a kategóriájában. Megverte az előző és az az évi bajnokot is.

Schwarzenegger képével népszerűsítik a versenyt. Fotó: Prémium Média & Sport Management Zrt

– Magyarországon csak százan űzik ezt a sportot, a bothúzást, de a világ más részein nagyon népszerű. Ez eredetileg egy orosz-jakut sportág. Unatkoztak a nagy hidegben, a mínusz 70 fokban, virtusból egymásnak támasztották a talpukat és megpróbáltak elvenni a másiktól egy botot. Tavaly volt Jakutföldön egy világbajnokság, akkor ünnepelték a sportág századik évfordulóját – mesélte Tamás, aki az Ohio állambeli Colombusban bothúzásban a 95 kilogramm alattiak kategóriájában versenyzett, amerikai és kirgiz ellenfelekkel.

Ezzel az övvel tért haza Deli Tamás Fotó: Prémium Média & Sport Management Zrt

Nem gyerekjáték a felkészülés

Az Arnold Classicon a fő versenyszám a testépítés, de szerveznek köré társversenyeket is. Ezek között van a bothúzás. Ma már az ellenfelek között a talajhoz rögzített deszka a támaszték. Az erő mellett fontos a gyorsaság is. 60-70 százalékban a starttól függ minden.

A felkészülés heti hat, 3-3,5 órás edzésből áll. Én 45 éves vagyok, de az ellenfeleim között volt egy 24 éves amerikai srác is.

Szabály, hogy a botot 90 foknál jobban nem szabad csavarni.

A csuklónak egyenesen kell maradnia, a sarok nem emelkedhet el a deszkától.

Sok ismerősöm kipróbálta már, de amikor rájöttek, hogy ez milyen nehéz, nem kísérleteztek tovább. Én addig csinálom, amíg érzek motivációt. Egy amerikai versenyző még hatvanöt évesen is indult világbajnokságon – mondta a bajnok.

Szerencsére Schwarzenegger miatt az Arnold Classicnak nagy híre van a világban, ezért az itt indulókat a reklámlehetőség miatt sok szponzor támogatja. Szükség is van erre: az utazás, a szálloda nem olcsó mulatság. Enélkül az élelmiszeripari mérnökként dolgozó Tamás sem jutna ki a versenyekre.

A tanítvány Bordás Dorina (szemben) ezüst érmet nyert Fotó: Prémium Média & Sport Management Zrt

A győztes derekára díszes öv kerül

– 2019-ben már nyertem egy bajnoki övet, azóta sokszor voltam dobogós, de ez az újabb bajnoki győzelem most nagyon kellett. Főleg egy olyan európai ország versenyzőjeként jelent ez dicsőséget, ahol nem „őshonos” a sportág. Minden ilyen versenyre új övek készülnek a győzteseknek, ez az öv a négy évvel ezelőtti mellé kerül – árulta el Tamás, aki emellett súlyfelhúzásban a 45 év feletti korosztály 90 kilogrammosok alatti mezőnyében világcsúccsal végzett, 282,5 kilót teljesített. Eközben tanítványa, Bordás Dorina ezüstérmet nyert a női mezőnyben.