Rangos versenyt rendeznek Budapesten, a legerősebb emberek küzdenek meg egymással

Október 15-én, reggel kilenckor a Blade Sport NPC Regional versenyeken indulnak az izmosabb, majd a wellness aztán a bikini kategóriának megfelelő fizikumú hölgyek. Utána az IFBB Pro Qualifier versenyen ugyanezen kategóriákban szombaton 6 IFBB Pro státuszért folyik majd a küzdelem.

Csűri Klaudia a wellness kategória egyik favoritja Fotó: Fitparádé

Október 16-án, vasárnap a férfi versenyzőkért szurkolhat a publikum. Testépítés, Classic Physique, Men’s Physique kategóriákban szintén az NPC Regionalon kezdenek, majd az IFBB Pro Qualifieren 3 Pro kártya nyerhető meg. Közülük pedig a klasszikus fizikumú abszolút bajnok az Mr Olympia kvalifikációs Fashion Street Classic Physique Pro versenyen indulhat s annak esetleges győzteseként akár egyenesen a Mr Olympia színpadára repítheti ez a sporttörténelmi lehetőség. Lévén először lesz IFBB Classic Pro verseny Magyarországon. A versenyek live streamen Giles Thomas kommentálásával követhetők .



Magyar profikért is drukkolhatunk: Dr Jánvári Anita Pro Figure, Aysegül Besli Pro Wellness, Nagy Richárd Pro Classic Physique képviseli Magyarországot. Esélyes még a gigasztárként jegyzett Classic Pro Molnár Péter „The Freezer” indulása is. Péter már kvalifikálta magát az idei Mr Olympia Classic Pro versenyre, és az angol Arnold Classicon a 212 Bodybuildingben is jól szerepelt. Ha belefér a Classic súlyhatárba pénteken este, akkor versenybe száll a Fashion Street Classic Pro versenyen. Péterrel szombaton is találkozhatnak a rajongók, mert párja Lengyel Vivien a Bikini kategóriában indul s profi kártya megszerzése a cél. Koltai Gabriella az 50. születésnapján döntötte el, hogy versenyezni fog. 3 felnőtt lánya, közül Nagy Bettina többszörös fitmodel világbajnok miatt addig csak a backstageből bámulta a versenyzőket, és a Fitparádén állt színpadra először 10 évvel ezelőtt, és nemrégeiben a 60. születésnapján döntötte el, hogy ismét a színpadon a helye. A versenyre unokái és gyermekei is elkísérik.

Az open, szabadidős rendszerű versenynek -a névhasonlóság ellenére- semmi köze a hazai szakági szervezethez. Az IFBB Pro League 2017-ben leválasztotta az amatőr képviseletet, majd a Forma 1-hez hasonlóan promóteri rendszert alakított ki, és a hazai képviselet vezetésével Buranits Ildikó kapott felkérést. A rangos esemény örökös fővédnöke a kezdetek óta Dr. Deutsch Tamás, a házigazda fővédnök pedig Németh Szilárd a Magyar Birkózók Szövetségének elnöke. A profivá válás teljes versenyspektruma megrendezésre kerül a jubileumi Fitparádén. 40 országból több mint ötszáz regisztrációra számítanak a szervezők.