Figyelmeztetést adtak ki minden Gmail-felhasználónak, nagy veszélyben vagyunk

Egy kibervédelmi vállalat a veszélyes adathalászat súlyos növekedését észlelte. A BlueVoyant jelentése szerint azért aggasztó helyzet, mert 240 százalékkal nőtt az olyan típusú csalások száma, amit még a biztonsági szoftverek sem feltétlenül ismernek fel. Főleg e-mailben érkezik a veszély.

Fotó: Unsplash

Mint ismert, a Gmail és a Google általában figyelmeztetnek a veszélyes linkekre és webhelyekre, mielőtt még túl késő lenne. Azonban, ha nem látsz figyelmeztető felugró ablakot, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy biztonságban is vagy. Érdemes továbbra is kerülnie a gyanús e-mailekben található hivatkozásokra kattintást. Az átverés linkjei ugyanis olyan webhelyekre vezethetnek, amelyek el akarják lopni a személyes adatainkat, vagy rosszindulatú programokat töltenek le és telepíthetnek fel a telefonunkra, számítógépünkre - írja a The Sun.

Hogyan kerüljük el a csalás?