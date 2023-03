Mennyibe kerül 2023-ban egy esküvő? Leesik az állad, ha megtudod!

Nem véletlenül hivatkoznak az esküvőre "a nagy napként": mégiscsak egy olyan eseményről van szó, ami két ember életét örökre megváltoztatja, sorsukat összeköti. Azt azonban eddig is tudni lehetett, hogy a nagy nap nagy költségekkel is jár. De hogy pontosan mennyivel, nos, ez az igazi kérés, kiváltképp 2023-ban, amikor akárhonnan is nézzük, komolyan megugrottak az árak. A hétvégén lezajlott Esküvő Kiállítás főszervezője, Dégi Attila a Travelónak beszélt arról, milyen mélyen kell a zsebébe nyúlnia az ifjú párnak. Előlegként annyit elárulunk: nagyon.

Az esküvők árai is alaposan felmentek az utóbbi időben Fotó: illustrissima / Shutterstock

Ennyibe kerül egy kisebb esküvő 2023-ban

Dégi Attila elárulta: igencsak nehéz helyzetben vannak nem csak a párok, de az egész esküvő-ipar: nem csak az árak emelkedtek, de például sok étterem egyszerűen nem tud, nem mer augusztusra-szeptemberre esküvőre árajánlatot adni, mert nem tudja előre megmondani, hogy mennyibe fog kerülni. Ugyanakkor a szakember azt is kiemelte: a házassági kedv nem csökkent, csak a szervezést kell kicsit jobban átgondolniuk a pároknak.

Az árakkal kapcsolatban kiemelte: egy fővárosi esküvőért jelentősen többet kell kifizetni. De pontosan mennyit?

– Ez nagyban függ a létszámtól és a helyszíntől. Egy budapesti esküvő mindig drágább, mint egy kisebb vidéki.

Egy 70-80 fős budapesti esküvő esetén a catering 30.000 forint/fő, és akkor ehhez jönnek még az egyéb szolgáltatások (ruha, zene, dekoráció, gyűrűk, ceremóniamester, fotós, videós, stb...), ami így összesen alapból 5-6 millió forintra jön ki, és ebben még semmi extra vagy luxus dolog nincs benne.

A vidéki esküvők tekintetében azt látjuk, hogy egy 100-120 fős esküvő ki tud jönni 2-3 millió forintból – árulta el.

Mik a 2023-as esküvői trendek?

Természetesen a szakember nem csak az árakról, de a trendekről is beszélt. Mint mondandójából kiderült: a kisebb, családiasabb esküvők mos eleve divatosabbak, és ugye olcsóbbak is.

– A greenery, azaz a csupa zöld tematika most nagyon népszerű, ami főként a dekorációban jelenik meg. A szelfi boxok is rendkívül közkedveltek, már nem csak fotók, hanem 360 fokos videók is készülhetnek a nagy napon. Ezenkívül a párok mostanában szeretnek kisebb, családiasabb esküvőket tartani, akár otthon a kertjükben egy grillezéssel összekötve.