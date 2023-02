Váratlanul lett rosszul a művész, a testvére temetése után halt meg

Gyimesközéplok gyászol. Kedden temették Trifán Viktort, a népszerű prímást, aki megannyi esküvőn és egyéb eseményen, többek között a híres csángóbálon is gondoskodott a jó hangulatról. A sokak által tisztelt népművész búcsúztatóján a falu apraja és nagyja összegyűlt, de messzi vidékről is érkeztek rokonok, tanítványok és rajongók. A szomorú eseményen természetesen a hegedűművész testvére, a gordonkán játszó Jánoska is részt vett, aki nem sokkal a búcsúztatót követő halotti toron összeesett és meghalt.

Ebben az együttesben játszottak a testvérek. Fotó: Facebook

A temetési szertartást Szilveszter Imre katolikus pap vezette.

Mindannyian szomorúak vagyunk, de persze elfogadjuk Isten akaratát. Jánoska a búcsúztató után még odajött hozzám. Mondtam neki néhány vigasztaló szót, majd kezet fogtunk és elköszöntünk. Erősnek tűnt, akkor még semmi sem utalt rá, hogy utoljára beszélünk

– mondta a Borsnak az egyházi személy.

Jánoska részt vett a testvére halotti torán, de akkor már nem teljesen érezte jól magát. A családjának rosszullétre panaszkodott, ezért autóba ültették, hogy hazavigyék.

Nem jutottak el a kapuig, mert az állapota folyamatosan rosszabbodott.

A Bors információi szerint még kihívták hozzá a mentőket, de a gyorsan megérkező orvosok már nem tudtak rajta segíteni.

- Ilyen rövid időn belül két temetés túl sok egy családnak! – fogalmazott Jánoska és Viktor egyik közös barátja, aki azt is elmondta, hogy a gordonkaművészt a tervek szerint jövő csütörtökön temetik ugyancsak Gyimesközéplokon, a testvére közelében.