Ufó-ügy: Fontos dolgot kért az egykori brit légimarsall Amerikától

Lázban tartja a világsajtót, hogy miközben Európa felett ismeretlen léggömböket látni, addig Észak-Amerikában 3 azonosítatlan égi objektumot is felfedeztek az elmúlt napokban. Eredetük ismeretlen, azonban többet is megsemmisített közülük az USA légiereje, most pedig keresik a roncsokat.

Még mindig kérdéses, hogy milyen eredetűek lehettek a repülő objektumok /Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

Az angol légierő korábbi legfelsőbb vezetője, Sir Michael Graydon most nyilvánosan szólította fel az amerikai légierő parancsnokait, hogy ne semmisítsék meg az idegen tárgyakat.

Amíg nem tudjuk, hogy mik azok, vagy ki küldte őket, addig ne lövöldözzük le őket. Természetes, hogy van bennünk egy természetes félelem az ismeretlentől, de ha esetleg valami kémberendezés van ezeken az eszközökön, azt ki kéne derítenünk

– fejtette ki a véleményét a volt légi marsall.

Amerika légterében 3 idegen tárgy is feltűnt februárban. Elsőként február 10-én arról érkeztek hírek, hogy vadászgépek semmisítettek meg egy autó méretű repülő objektumot. Majd 24 órával később Kanada felett egy henger alakú repülő tárgy robbant fel. Február 12-én pedig egy nyolcszögletű „csészealjat” lőttek le F-16-osok a Nagy-tavak felett – számolt be róla a Daily Star.