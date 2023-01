Magyar ufó-észlelés, és a lezárt laktanya! - 34 év után megtaláltuk az idegeneket látó férfit - VIDEÓ

A hazai ufó-találkozások közül talán a legismertebb eset Tarnaszentmárián történt 1989-ben, ahol egy honvédségi laktanya őrtornyában szolgálatot teljesítő férfi, Diószegi Lajos azonosítatlan repülő tárgyat látott elsuhanni az égen, két alkalommal is.

Az ügy akkor hatalmas port kavart, nyomozás is indult, illetve egy elismert külföldi ufó-kutató még a könyvében is szót ejtett a történtekről.

Az 1-es őrtorony a mai napig ott áll, ahol 34 évvel ezelőtt az UFÓ-észlelés idején/Fotó: Vaskó Tamás

A Bors csapata a helyszínen járt utána az évtizedes titkoknak, ugyanis meglátogattuk a magyar "51-es körzetet". Sőt megtaláltuk a katonát is, aki személyesen élte át a rémisztő eseményeket. 1989 október 20-án Diószegi Lajos volt szolgálatban az őrtoronyban, amikor éjszaka fél 2-körül dübörgő hangokat hallott, majd nagyobb villanásokat látott az égen. Egy hónap múlva november 20-án megismétlődtek a jelenetek.

Az állatok megvadultak, mielőtt az UFÓK megérkeztek

- Az egyes toronyban voltam szolgálatban, erről azt kell tudni, hogy ott hatalmas üzemanyag tartályokra kellett vigyáznunk. A toronynak a másik oldalán, disznók, birkák, és kutyakenelek voltak. Éjszaka arra lettünk figyelmesek, hogy nyüszítenek a kutyák, a jószágok pedig egy idő után kitörték az ólnak az ajtaját. Kijöttek a birkák, szétszaladtak, tiszta kavarodás volt éjszaka - kezdte a rémisztő beszámolóját Diószegi Lajos a Borsnak, aki így folytatta

Akkor láttuk meg a fényjelenséget az éjszakában, és hallottuk meg azt a fura hangot is. Még az akkor dolgozó tűzoltókat is kihívtam, hogy gyertek már ki itt valami van. Nem tapasztaltam még korábban ilyet. Én voltam hozzá a legközelebb, tisztán láttam az égen elsuhanni valamit

- árulta el lapunknak a volt honvéd.

Diószegi Lajos 34 év után a Bors napilapnak árulta el, hogy mit látott akkor éjszaka /Fotó: Olvasoi foto

Az égből lezuhant tárgyat sosem találták meg

A titokzatos eset körüli furcsaságok még csak most kezdődnek. Az égből lezuhanó tárgyat ugyanis nem találták meg akárhogy is keresték a katonák, másnap pedig egy nő érkezett a laktanyába, aki megakarta győzni a katonákat, hogy csak az északi fényt látták az éjszaka.

- Átkutattuk az egész területet, de nem találtunk semmit. A másik laktanyában is észlelték a fényjelenséget. Később egy hölgy érkezett a laktanyába, hogy meggyőzzön minket, hogy mi csak a sarki fényt láttunk. Hasonlított is arra, amit mutatott, de nem ugyanaz volt. Annak, amit én láttam még hanghatása is volt. - fejtette ki az ijesztő képsorokat Diószegi Lajos.

Talán sosem tudjuk meg, hogy mi történt aznap éjjel Tarnaszentmárián /Fotó: Vaskó Tamás

Néhány hét múlva megismétlődött

Egy hónappal később megint feltűnt az égi jelenség.

- Rá négy hétre is történt egy bizarr fényjáték, második alkalommal magasabban láttam, akkor nem jött olyan közel, mint az első alkalommal.

Olyan volt, mintha a hegyből jött volna ki valami. Próbáltam megmagyarázni, hogy biztos a hegyekből a fémek, meg a mágnesesség miatt történhetett valami

- találgatott a férfi, aki egész életében racionális válaszokat keresett rá az eseményre. A korabeli újságok megpróbálták felfújni az esetet, és írtak róla, hogy Lajos személyesen is találkozott egy furcsa kinézetű idegennel, ám ő ezt cáfolta.

- Írták korábban, hogy találkoztam személyesen is földönkívüliekkel, miközben csak annyi történt, hogy bejött egy hatalmas szarvasbika a kutyakiképző területre, szóltam is a többieknek, hogy szarvaspörkölt lesz vacsorára. Az állatok akkor is megbolondultak. Összevissza beszéltek már az emberek akkor, az első megmagyarázhatatlan fényjáték miatt. A laktanya ezen részével nem igazán foglalkoztak, mindig le volt zárva, oda ki se lehetett menni. A találkozás már csak egy kitaláció volt, viszont az azonosítatlan tárgy az égen az valódi volt. Abban az időszakban ugye láttam ezt kétszer, de azóta sem tapasztaltam ilyen földönkívüli dolgokat" - emlékezett vissza a férfi.

A szomszédos település Verpelét laktanyájából is látták az égijelenséget /Fotó: Vaskó Tamás

Azóta is őrzik a laktanyát

Az üzemanyag- és kenőanyag raktárként használt laktanya a mai napig ott áll üresen, azonban nem elhagyatottan. Még most 34 évvel az eset után is őr és kutya vigyáz rá, hogy illetéktelenek ne jussanak be a létesítmény területére. De milyen titkot rejthet, ami miatt a mai napig őrzik a komplexumot? Azt egyelőre nem tudni, azonban további érdekesség az üggyel kapcsolatban, hogy Timothy Good angol ufó-kutató a könyvében is megemlítette a Tarnaszentmáriai esetet. A helyi községházba betérve megtudtuk a polgármestertől, hogy azóta nem történtek hasonló események a faluban, azonban vannak még, akik tisztán emlékeznek rá.

Kutya és őr vigyáz a tarnaszentmáriai laktanya területére, 34 évvel a történtek után /Fotó: Vaskó Tamás



Egy parazita vulkán lehet a kulcs?

Biztos felmerült már az olvasóban, hogy még ha el is hisszük, hogy űrlények jártak Tarnaszentmárián, mégis mi okuk lett volna itt "leszállni"? Talán erre találhattuk meg a választ, úton a helyszínre. A községbe való utazásunk közben ugyanis furcsa dombra lettünk figyelmesek a szomszédos Verpelét és úticélunk között félúton. Kiderült, hogy egy gyönyörű parazita vulkán található itt, mindössze néhány száz méterre attól a helytől, ahol a "nyolcadik típusú találkozás" megtörtént. Ez egy igazán különleges, de kevésbé ismert természeti kincse hazánknak, ugyanis ez egy 13 millió éves vulkáni kúp. A parazita vulkánok akkor jönnek létre, amikor egy rendes vulkán kitörésénél a vulkáni szerkezetek szegélyén apró kitörési energiájú "dombok" keletkeznek. Az andezit vulkánban ráadásul található még néhány rádióaktív részecske - ez alapján tudták meghatározni a korát - így lehet, hogy itt vizsgálódtak az űrlények a rendszerváltás évében. Ezt már talán sosem tudjuk meg.

