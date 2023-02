"Szörnyű volt ránézni is" - megvan, mi okozhatta a kőbányai villamosgázolást

Mint arról a Bors is írt, tragédiával végződött egy idős asszony sétája kedden délelőtt a X. kerületben, Kőbányán: a 78 éves asszony a Kőrösi Csoma Sándor és a Harmat utca villamosmegállójánál akart átmenni a zebrán, amikor az egyik szerelvény elsodorta. B. Béláné ezután a járat és a peron közé esett, információink szerint pedig olyan súlyosan megsérült, hogy már a helyszínen meghalt.

Megszédülhetett az idős áldozat. Fotó: Bors

Úgy tudni, hogy a balesetet az okozta, hogy a nyugdíjas piros lámpánál próbált átjutni a villamos előtt, azonban már nem ért át a túloldalra. Egy olvasónk nem sokkal később ért a helyszínre:

- Amennyire tudom, nem teljesen elé lépett, hanem megbillent, és mintha nekiesett volna a villamos oldalának. Később mondták, hogy valószínűleg megszédült, és ezért "esett neki" valójában a szerelvénynek, így zuhant a peron meg a járat közé

- mesélte az arra járó férfi, aki a baleset időpontjában gyalogolt a helyszín felé.

- Azt még láttuk, hogy iszonyú hosszú féktáv lehetett, több tíz méter, így szinte biztos, hogy a villamos utolsó pillanatig próbált fékezni. Szörnyű volt ránézni is arra a helyszínre is. Úgy hallattuk, hogy a néni súlyos koponya sérüléseket szenvedett

- tette hozzá. A járaton ülők közül többen kommentben jelezték: a féktáv valóban hosszú volt, a villamosvezető mindent megtett, hogy meg tudjon állni, azonban ez már egyszerűen lehetetlen volt.

Az arra élők azt is elárulták, hogy a baleset szakaszán a lámpák fázisosan engedik át a gyalogosokat, sok idős pedig gyakran nem veszi észre a villamos megállóban lévő tiltó jelzést:

- Nem messze van egy bolt, sok idős jár arra, meglehet, hogy ő is onnan jött. Sajnos nem ez volt az első ilyen eset, csak szerencsére az nem végződött tragédiával. Azon a szakaszon ugyanis több lámpa is van, szakaszosan engedik át a gyalogosokat. A zöld lámpán így sokan átmennek, és amikor elérik a villamosmegálló zebráját, nem figyelnek arra, hogy az már egy külön lámpa és pirosat mutat. Lehet, hogy ez történt ebben az esetben is. Nagyon sajnáljuk a hölgyet és a családját, de azt kell, hogy mondjam, hogy a villamos vezetőjét is, aki hiába fékezett, már nem tehetett semmit - ingatta a fejét szomorúan egy helybeli férfi.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.