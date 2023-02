Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ahhoz, hogy ezt a békét el tudjuk érni, erő kell

A békéhez azonban erő kell. Ebben a helyzetben Magyarország Kormánya különösen fontosnak tartja a haderő fejlesztését, a honvédség megerősítését, katonáink megbecsülését. Ebben a feladatban számítanak a nyugdíjas katonák egy életen át felhalmozott, megszerzett szakmai tapasztalatára is. Hazánkban közel 4️0 ezer nyugdíjas katona, obsitos él.

Most egy országjárásba kezdtek, az obsitosok egy tájékoztatást kapnak a jövő terveiről és ők is elmondhatják a véleményüket ezeken a szakmai, bajtársi találkozókon, ahol részt vesz a Honvédelmi Minisztérium és a vezérkar vezetése is.

„Nyugdíjasaink, magyar nyugdíjas katonák, olyan magyar hazafiak, akik egész életüket a haza védelmére szentelték. Több ezren vannak az országban, akik azzal kelnek – azzal fekszenek, hogy mi van szeretett hadseregükkel, mi történik a haderőfejlesztéssel, hogyan segítjük a most kialakult helyzetben, amikor a biztonsági körülmények Magyarország környezetében döntően romlottak, hogyan gondoskodunk a magyar emberek biztonságáról, hogyan folytatjuk azt a munkát, amit ők kezdtek el évekkel ezelőtt. Sőt néha évtizedekkel ezelőtt. Ezért is tartottam fontosnak, hogy eljöjjek erre a fórumra, ahol sok száz ilyen idősebb magyar honvéddel találkozhatom és beszámolhatok nekik arról, hogy milyen munkát végez az a generáció, aki átvette tőlük most ezt a munkát. Köszönjük az elkötelezett szolgálatukat, köszönjük, hogy egy alapot építettek, amit most a mai generáció tovább tud vinni a magyar emberek biztonsága érdekében, mert a szomszédos háborúban is Magyarország a béke álláspontján áll, de ahhoz, hogy ezt a békét el tudjuk érni, ehhez erő kell” – fogalmazott a honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf.