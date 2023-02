Jönnek a rovarok a boltokba: vigyázz, hogy melyik polcra nyúlsz!

Az Európai Bizottság döntése alapján a házi tücsökkel januártól már négy olyan rovarfajta van, amely a kereskedelmi forgalomban élelmiszerként vagy élelmiszer-összetevőként jelenhet meg az Európai Unióban.

Fotó: Pixabay

Az eddig engedélyezett 4 rovarfaj, a lisztkukac, sáska, illetve az idén januárban a listára került alombogár lárvája és a házi tücsök fagyasztott, szárított és porított formában kerül az élelmiszerekbe.

Hazánk egyedüli tagállamként nem támogatta az EU-s döntést, a magyar szaktárca álláspontja szerint ugyanis sem élelmiszer-, sem pedig fehérjehiánytól nem kell tartani az Unióban, ráadásul a magyar fogyasztók nem rajonganak a gondolatért, hogy rovarokat egyenek.

Nagyjából ugyanígy éreznek az Unió többi tagállamának lakói is: egy 2020-as BEUC-femérés szerint a lakosság 3/4-e nem tervezi, hogy a hagyományos húsokat rovarfehérjére cserélné. Az ENSZ becslése szerint ugyanakkor a világon nagyjából 2 milliárd ember étrendjében már most is szerepelnek rovarok.

Az uniós döntésre reagálva az Agrárminisztérium módosítja az élelmiszerek jelölési rendeletét, hogy a rovarfehérjéket tartalmazó termékek jól megkülönböztethetők és elkülöníthetők legyenek a boltok polcain.