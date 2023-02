Exkluzív interjú a törökországi pokolból: „Két barátom is a romok alatt halt meg” – videó

Pánik és félelem tombol a katasztrófa sújtotta Törökországban a február 6-i földrengés óta. A rengés epicentrumától 500 kilométeren belül minden épület megrongálódott vagy összedőlt, jelen pillanatban is emberek ezrei fekszenek a romok alatt, akiket a világ minden tájáról – köztük Magyarországról – odasereglett kutató-mentő csapatok próbálnak kiszabadítani a halálos csapdából.

Több ezer épület dőlt össze a rengés következtében Fotó: Erdem Sahin

Két barátja is meghalt

A helyi Izmir család a rengés epicentrumától messzebb lévő, Konya településen él, mint mondták: sokkos állapotban hallgatták aznap a híreket.

Február 6-án felébredtünk és a Twitteren láttuk, hogy mi történt. Először fel sem fogtuk, mekkora katasztrófa történt, aztán láttuk a tévében és teljesen lesokkolódtunk

– mesélte a családfő a Borsnak.

– Az országunk még sosem látott ekkora pusztítást, de szerintem még a világ sem. 10 órán belül 2 földrengés is történt. A hatalmas károk nem az első, hanem a második rengés után következtek, az ugyanis már a félig tönkretett épületeket is ledöntötte. Főleg, hogy néhányan az otthonukban voltak ekkor, hogy elhozzák a holmijukat – mondta. Ő is gyászol, két barátját már elvesztette.

Nekem két barátom is meghalt a romok alatt. Mindenki próbálja feldolgozni a történteket. Jelenleg civil önkéntesek próbálnak segíteni a károsult embereknek. Nagyon sok külföldi ország is segítséget nyújt, köztük Magyarország is, amit nagyon köszönünk!

– szögezte le.

A becslések szerint akár 200 ezer ember is lehet még a romok alatt Fotó: Sedat Suna

Rossz idő miatt vannak hatalmas veszélyben a romok alatt ragadt túlélők

A férfi több barátja is a rengés epicentrumának környékén él, ők elmondták, hogy az első rengés nagyon hosszú és erős volt, több épület ekkor megsérült, le is dőlt, az emberek pedig sokkos állapotban, sikoltozva menekültek az utcára.

– Túl későn jött a közbelépés, mert az intézkedések sokáig tartottak. A rossz időjárási körülmények pedig hatalmas veszélyt jelentenek azokra az emberekre, akik a romok alatt ragadtak. Nagyon sokan menedékkel, sátrakkal próbálnak segíteni a károsultaknak, de ez mind kevés, mert nincs elegendő hősugárzó és takaró – mondták a férfi barátai a súlyosan érintett zónából.

Akik túlélték a pokoli perceket, azok is vagy elvesztették otthonukat, vagy nem mehetnek vissza.

– A barátaink háza, valamint a környéken lévő házak jól néznek ki, viszont mégsem mehetnek vissza az otthonaikba, ugyanis egyrészt rettegnek, másrészt mert gáz sincs – mondta.

Aki szerencsésen túlélte, az összetört a tragédia miatt Fotó: Halil Hamra

Kevés az orvos és a gyógyszer

Az orvosok mindent megtesznek a túlélőkért.

Néhány orvos is életét vesztette és a kórházak is megsérültek. A katonaság minden járművét és eszközét beveti, hogy biztonságba szállítsa az embereket

– szögezte le.

Azonban azt is elmondta, hogy bár az orvosok minden műtétet elnapoltak és csak a zónából érkező sérültekkel foglalkoznak, az orvos, a műszer és a gyógyszer is kevés, főleg, hogy az áldozat száma napról napra nő.

Még mindig több ezer ember van a romok alatt és több tízezren meghaltak. De ez csak az, amit eddig tudunk. Sajnos a számok még nőni fognak

– szögezte le szomorúan.