"Pokoliak a körülmények!" - helyszíni beszámoló Mancs gazdájától a törökországi földrengésről

Már huszonhét túlélőt és több tucat holttestet találtak a romok között a magyar alakulatok a dél-törökországi Hatay tartományban, ahol hétfőn nagy erejű földrengés volt. A Spider speciális alakulat szakemberei ráadásul olyan helyen dolgoznak, ahol eddig nem járt mentőcsapat.

Összedőlt épületek romjai a dél-törökországi Hatay tartományban. Fotó: Erdem Sahin

Magyarország szinte elsőként ajánlotta fel segítségét hétfőn a katasztrófa sújtotta Törökországnak, amit rögtön el is fogadtak. Így már aznap, sőt még másnap is indultak magyar mentő- és kereső csapatok kutyáikkal a legnagyobb bajban lévő térségbe. Szerda este 156 főre és 26 kutyára emelkedett a törökországi mentési munkálatokban részt vevő magyar kontingens létszáma. És még nincs vége, csütörtökön is indult egy egység négylábú társaikkal utánpótlásként.

Lehoczki László, a Miskolci Speciális Mentőcsoport vezetőjét személyesen keresték meg a törökök, hogy csapatával menjenek segíteni és rögtön útnak is indultak. A helyiek mai napig hálás szívvel gondolnak a szakemberre és világhírű kutyájára, Mancsra.

Lehoczki László és Mancs. Fotó: Bors

A második földrengéskor már ők is ott voltak

Mancsnak különleges képességei voltak: vízfelszín alatti holttestet is tudott jelezni, a romok alatt rekedt emberekről jelezte, hogy életben vannak-e még vagy már meghaltak. Ez a képessége tette különösen alkalmassá Mancsot a földrengések utáni mentéseknél a túlélők eredményes keresésére. S bár őt nagyon nehéz pótolni, most is fantasztikus négylábúakkal érkeztek meg a helyszínre.

– Olyan helyen dolgozunk, ahol még nem járt más mentőcsapat

– mondta a Borsnak Lehoczki László.

- A körülmények nagyon rosszak, jól vagyunk, csak fáradtak. Pihenni szinte semmit nem tudunk. Eközben volt egy 5,3 erősségű utórengés is.

Remélhetőleg váltásban meg tudjuk majd oldani a pihenést, mert testileg és lelkileg is megterhelő ez az egész. 15 elhunyt személyt találtunk meg szerdán, akiknek a kiemelésükben is segítettük. Eddig egy élőt találtunk, ha csak egy túlélőt találtunk, akkor is megérte!

Az első rengést nem sokkal később egy második követte Fotó: Sedat Suna

Így dolgoznak

A magyar mentőangyalok jól vannak, bírják a hideget, a fizikai és a lelki terheket is. Hallják a segítségkérőket, követik a keresőkutyákat, bíznak abban, hogy megtalálják azt, akit még meg lehet menteni. Már tizenhét embert mentett ki a HUNOR, akik harmadik napja dolgoznak megállás nélkül, éjjel-nappal. A gyakori és erős utórengések ellenére is folyamatosan dolgoznak az oldalára dőlt húszemeletes épület romjainál, Antakya városában. Kora reggelig tizenhét túlélőt ástak ki, köztük három gyermeket. Rajtuk kívül huszonkét ember holttestét is kiemelték, valamint egy kutyát és egy macskát is megmentettek a mínusz 9 fokos hidegben.

Az eltűntek utáni kutatást most már nehéz munkagépek segítik, a magyar hivatásos tűzoltók a török AKUT csapattal együtt dolgozik.

A túlélők romok alatti helyzetét keresőkutyák, vékony résekbe is bedugható keresőkamerák és akusztikus személykeresők segítségével határozzák meg. A túlélők helyzetének beazonosítása után törnek utat hozzájuk, ami gyakran órákba telik.

A törmelék és többtonnás vasbetondarabok elmozdítását és rögzítését úgy kell elvégezni, hogy biztonságosan hozzá tudjanak férni a sérültekhez. A kimentésüket követően az egészségügyi személyzet megvizsgálja és elsősegélyben részesíti őket, majd átadják a sérülteket a török hatóságoknak.