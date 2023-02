Rémképek gyötrik a négy hónapja eltűnt Mária lányát: "Amíg nem kerül elő, nem nyugszik meg a lelkem!"

Tavaly szeptember végén veszett nyoma Mira édesanyjának, aki azóta is csak válaszokat keres, miközben egyre inkább kezdi elveszíteni a reményt.

Mira teljes erővel keresi édesanyját Fotó: Bors

– Különböző rémképek jelentek meg a fejemben. Mi van, ha egy vadállat támadta meg? Viszont akkor miért nem találtunk ruhafoszlányokat? Az is lehet, hogy a földúton baleset érte, de akkor mért nem találjuk? Állandóan csak kattogok, és nem tudok választ találni a történtekre – fejtette ki Mira a könnyeivel küszködve, aki azt is megosztotta a Riposttal, hogy már holtestkereső kutyákat is bevetett a rendőrség, de ők sem bukkantak az idős asszony nyomára.

Nagyon nehéz ez. Az egyetlen feladatom jelenleg megtalálni anyukámat. Nem engedhetem meg magamnak azt a luxust, hogy összeroppanok. Erősnek kell maradnom, anyukámért

– mondta kisírt szemekkel a megtört nő.

Mira még mindig hisz abban, hogy az anyukája odakint van valahol. Fotó: Bors

Nyomravezetői díjat is felajánlottak

Máriát a rendőrség az eset óta eltűntté nyilvánították, amelyről a hivatalos levelet pont karácsonykor kapta meg a család.

Szörnyű volt. December 26-án jött a levél, hogy eltűntté nyilvánították. Ez azt jelenti, hogy 5 év múlva, ha nem kerül elő, halottá nyilvánítják, ám én még szeretnék hinni abban, hogy anyu még igenis él és ott van valahol!

– mondta kétségbeesetten Mira.

A rendőrség 200 ezer forint nyomravezetői díjat is kitűzött, annak érdekében, hogy minél hamarabb előkerüljön az asszony, aki két héttel ezelőtt ünnepelte volna 70. születésnapját.

– Tudni szeretném mi történt vele. Hiszek benne, hogy előkerül élve. De őszintén már az is megnyugvás lenne, ha a holtteste kerülne elő. Amíg így vagy úgy nem kerül meg, addig nem nyugszik meg a lelkem – jelentette ki elcsukló hangon az eltűnt nő lánya.