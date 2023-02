Elképesztő fordulat jön az időjárásban: nem véletlenül fog fájni a fejünk!

Lesz minden: melegfront után hidegfront, ónos eső és heves szél, szikrázó napsütés

Jó hír, hogy várhatóan megélénkül a nyugatias szél, ez pedig kedvező hatással lesz a levegő minőségére, ami a mérések szerint országos szinten is rossz, Budapesten és néhány vidéki városban pedig egészségtelen. Vasárnap reggelre átvonul fölöttünk egy, a melegfrontot követő gyenge hidegfront is, napközben élénk lesz az északias szél, amely a Dunántúlon több helyen erőssé válik. Általánosságban felhős-napos időre készülhetünk, zápor vagy ónos eső csak helyenként alakulhat ki. Kezdetben keleten egy-egy hózápor is lehet, de megmaradó hóra nem számíthatunk.

Az idei tél eddigi leghidegebb időszakán vagyunk túl. Az elmúlt egy hétben hajnalonként sokfelé -7 és -10 fok közé hűlt a levegő. Fotó: Pixabay.com

Viszlát dermesztő tél

A jövő hét első felében lecsitulnak a kedélyek, nagyobb hőingadozásra nem kell számítanunk. Hajnalonként marad a fagy, napközben 5-10 fok közötti maximumok várhatóak. A szakemberek szerint, kemény éjszakai fagyokra volna szükség a növényvédelemben, sőt még legalább egy hét ilyen fagyos időszak lenne jó a kártevők és kórokozók számottevő gyérüléséhez. Ma estétől azonban enyhül az idő, néhány fokkal melegebb nappalokra és kevésbé fagyos éjszakákra számíthatunk számottevő csapadék nélkül.