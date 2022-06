Beismerő vallomás: magyar lehet Európa legnagyobb maffia-leszámolásának egyik elkövetője

B. Károly már november óta Magyarországon ül. A rimaszombati férfit és budapesti társát, D. Alexet

gyanúsítják Döcher György és testőre, a Bulgár Misi becenevű férfi 1999-es meggyilkolásával.

Már halott a megbízó is

A szlovák állampolgárságú férfit tavaly októberben fogták el Németországban, novemberben adták át a magyar hatóságoknak, ahol azóta ül a rácsok mögött.

Egészen mostanáig, ugyanis kiderült, hogy nem csak ebben a kettős gyilkosságban, hanem Európa legnagyobb maffialeszámolásában, azaz Szlovákia történetének az egyik legsúlyosabb

bűnügyében is érintett. Mint arról a Bors is többször írt, a brutális leszámolás 1999. március 25-én Dunaszerdahelyen, a városközpontbeli Fonta bárban történt, az eset során 10 helyi maffiózó, a Pápay Tibor vezette klán tagja meghalt. A megbízó a rivális csoport vezére, a 2010-ben meggyilkolt S. Lajos lehetett.

„Rendőrség, mindenki a földre!”

A tetteseket hosszú évek óta keresik, azonban a már korábban is a lehetséges elkövetők között számon tartott

B. Károly májusban beismerő vallomást tett, és nem csak a tízes gyilkossággal, hanem más bűncselekménnyel kapcsolatban is. Ennek fényében nem csoda, hogy a szlovák hatóságok felvették a kapcsolatot a B.-t őrző magyar hatóságokkal, akik június 9-én ki is adták „kölcsönbe”, a szembesítés idejére a külföldi szervezetnek. A „rabkölcsönzés” a lehető legszigorúbb feltételek mellett történt: a férfit a Terrorelhárítás emberei kísérték a szlovák határhoz, ahol átadták a helyi különleges egységnek, a Lnyx-nek. Ők kísérték B.-t a helyszíni szemlékre, hogy ott ellenőrizzék a bevallott leszámolás minden részletét. Így került a leszámolás helyszínére, a dunaszerdahelyi Fontana bárba és abba a lakásba, ahova a gyilkosság után visszatértek. B. rontott be először a bárba, majd azt kiabálta szlovákul: "Rendőrség, mindenki a földre!". Őt követte D. Alex és egy azóta már meghalt dunaszerdahelyi férfi, Sz. Árpád. 114 lövés dördült az emeleti kávézóban, 10 halott maradt utánuk.

Fotó: Slovenska Polícia

Kellékpuskával lődözött

A 23 évvel ezelőtti vérengzést felidéző szemle egész nap tartott, a helyi beszámolók szerint, minden

részletére alaposan ügyeltek: B. Károly még kellékpuskát is kapott a kezébe, ezzel kellett bemutatnia a gyilkosság minden részletét, amit a szlovák állampolgár javarészt magyarul mesélt el, szavait helyenként tolmács fordította szlovákra. Az akció egészen hajnali kettőig tartott.