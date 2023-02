Elárulta a szakértő, mire van szükség egy apokalipszis túléléséhez

A Bors korábbi cikkében írt arról, hogy a „The Last of Us” sorozatban a világot megfertőző gomba egy valódi gombán alapul. Egy szakértő szerint, a folyamatosan fejlődő Entomophthora muscae akár valódi veszélyt is jelenthetne az emberre. A nagy sikerű sorozat nemrég a túlélésszakértőket is megihlette. Beindultak a fejtegetések azzal kapcsolatban, mik azok az eszközök, amik szükségesek lennének egy valószínűtlenül bekövetkező apokalipszis során.

Képünk illusztráció / Fotó: Pixabay

Az egyik legfontosabb a jódtabletta, amivel fertőtleníthetjük a vizet, ha a szokásos ellátás megszakadna. Nagyon fontos még, hogy olyan ruházatunk legyen, ami ellenáll az elemeknek. Gyógyszerekhez és elálló konzervekhez később is hozzá lehet jutni az üzletekből.

- Mindennek kezdetén érdemes meghúzni magad. Győződj meg róla, hogy felkészültél néhány napra elegendő élelemmel és vízzel, és maradj bent. Ezután készíts egy menekülési útmutatót. Egy zsúfolt város az utolsó hely, ahol lenned kell egy apokalipszis során – árulta el tippjét a túlélési szakértő, hozzátéve: egy jó útvonalhoz kulcsfontosságú a főutak elkerülése.

Ezután kell egy biztonságos jármű, lehetőleg strapabíró kerekekkel, amik bírják a sérüléseket és a különféle terepeket. Érdemes egy nagy hatótávolságú rádiót vagy egy adóvevőt is a kocsiba helyezni, hogy más túlélőkkel kapcsolatba tudj lépni.

Egy másik profi tipp, hogy az üzemanyagot kiolvasztott állati zsiradékból elő lehet állítani, így a járműveket is üzemben lehet tartani.

Ha sikerült elmenekülnöd a városodból, összegyűjtötted az ellátmányt, és még azt is sikerült elérned, hogy kapcsolatba lépj a túlélőkkel, Dartnell szerint készen állsz egy település kialakítására. Egy csendes, vidéki helyet érdemes keresni. Lehetőleg olyat, ahol van termőföld, tiszta- folyó víz és tűzifa is.

- A települést körülvevő fal és néhány reflektor kombinálva az, amire szükséged lesz. Ez távol tartja a nemkívánatos látogatókat, és lehetővé teszi, hogy szemmel tartsd a környéket – tette hozzá Dartnell.

Egy dolog biztos: senki sem boldogulhat örökké egyedül. A tökéletes csapathoz pedig Dartnell szerint szükség van egy természetes vezetőre, ácsra/fémmunkásra, villanyszerelőre és persze orvosra vagy ápolóra.

Itt a teljes lista azokról az eszközökről, amiket a túléléshez elengedhetetlenek a szakértő szerint:

masszív cipő

strapabíró nadrág

vízálló kabát kapucnival

kesztyű

hátizsák

fejlámpa

drót vágó

fejsze

kötél

erős ragasztószalag

szuperragasztó

20 literes benzin kanna

vészhelyzeti defektjavító készlet

hegesztő

áramfejlesztő

benzin-generátor

fa-eszterga

napelemes reflektorok

ponyva

(VIA)