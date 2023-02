A Last of Us zombifertőzés valódi: a szakértők szerint a gomba megfertőzheti az embereket is

Ha nézed a Last of Us zombisorozatot, akkor biztos te is úgy gondoltad, ez csak egy kitaláció, ilyen sosem történhetne meg a valóságban. Van egy rossz hírünk: az egész valóságon alapszik.

Képünk csak illusztráció

A sorozat Joelt követi nyomon, amint elkíséri a tinédzser Ellie-t Bostonon keresztül, miközben egy gomba terjed szerte a világon, amely az áldozatokat zombikká változtatja. Ez a parazita valójában egy valódi gombacsoporton alapul, amely fertőzés után a gazdaszervezetben nő, és szabályozni tudja annak viselkedését.

Aggodalomra ad okot, hogy a szakértők „nem túl távolinak” tartják azt az ötletet, hogy egy hasonló gomba fejlődjön ki, amely képes megfertőzni az embereket.

Az egyik ilyen gomba az Entomophthora Muscae, amely a nőstény házilegyeket fertőzi meg, és áldozata holttestével vonzza a hímeket, hogy párosodjanak vele. Még tavaly derült ki, hogy minél régebben halt meg a nőstény, a gomba miatt annál csábítóbb lett a hím legyeknek. Az E. Muscae először áthatol a házilégy bőrén, mielőtt átnőne a testen, megfertőzve annak idegrendszerét.

Körülbelül egy héttel a belek megemésztése után a gomba arra kényszeríti a legyet, hogy felemelkedjen egy magas pontra, és kitárja a szárnyait, mielőtt elpusztulna. Ezután a gombák egy sor mikroméretű szárat növesztenek a holttesten, és ezekben termelik a spórákat, készen arra, hogy bármikor kilökjék őket a környezetbe. A gombák egy feromonhoz hasonló kémiai szert kezdenek el termelni, amely odacsalja a hímeket. Akiket ezek után a spórákkal megfertőznek.

Dr. Henrik de Fine Licht, a Koppenhágai Egyetem professzora a Last of Us filmet nézve azt mondta, nem is kell olyan sokat várni, hogy ilyen gombafajok alakuljanak ki, amelyek képesek egyik fajról a másikra "ugrálni", ebben az esetben a rovarokról az emberekre.

"Sok, ha nem a legtöbb új betegség valószínűleg más fajokból áttelepülő patogén organizmusokból származik, ezért az ötlet meggyőző" - fogalmazott a Daily Mailnek.

„Minden olyan gomba, amely képes a viselkedést manipulálni, mint például az Entomophthora muscae , amely „zombilegyeket” hoz létre, vagy az Ophiocordyceps fajok, amelyek „zombihangyákat” okoznak, nagyon gazdaspecifikusak. Tehát csak egyetlen fajt fertőznek meg. Azt azonban hangsúlyozni kell: ezek a gombák fejlődtek az evolúció során, és mind a mai napig tart a fejlődésük, így nem zárható ki, hogy lesz olyan idő, amikor más fajokat is megfertőznek."