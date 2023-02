„Ha ő nem lenne, talán már nem is élnék” – Bangó Margit dédunokájának köszönheti az életét

Nehéz éven van túl Bangó Margit, mivel rákbetegsége kiújult a nyáron. Amikor megtudta a diagnózist, feltörtek benne a korábbi emlékek, de nem esett kétségbe. Hite erejével állt a három műtétje elé, amik szerencsére jól sikerültek.

Fotó: Kovács Anikó / MTVA

A leginkább emberpróbáló időszakban, dédunokája, a 21 éves Gáspár Tina volt a legnagyobb támasza. Tina azóta is mind a mai napig Bangó Margittal lakik és őrangyalként vigyáz rá.

– Megmentette az életemet. Tinának köszönhetően még időben felfedezték, hogy nőgyógyászati daganatom van. Ha ő nem lenne, talán már nem is élnék. (…) Azt a törődést és szeretetet, amit én adtam Tinácskámnak, amikor kicsi lány volt, most mind visszakapom tőle – vallotta be Bangó Margit a Meglepetés magazinnak.

Az aranytorkú énekesnő egyébként nagyon várja a dédunokája esküvőjét: azt tervezi, hogy hajnalig mulat majd a lagziban.