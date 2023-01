Bangó Margit őszinte vallomása: így érzi most magát a rákkal való küzdelem után

Nehéz éven van túl Bangó Margit, mivel rákbetegsége nyáron kiújult. Amikor megtudta a diagnózist, feltörtek benne a korábbi emlékek, de nem esett kétségbe, összeszedte minden erejét, és a hit segítségével méltósággal végigcsinálta az operációk sorozatát. A Kossuth-díjas művésznő már akkor azt mondta, legyőzi a kórt. A kezelés sikeresnek bizonyult, jelenleg minden eredménye tökéletes, de nem tagadja, a kontrollok során van benne félsz.

Fotó: Bors

– Hála Istennek nagyon jól érzem magam, mintha semmi sem történt volna. Háromhavonta járok kontrollra, pont nemrég voltam, és teljesen jók lettek az eredményeim. Nem újult ki a daganat a szervezetemben. Most már ki merem jelenteni, hogy túl vagyok a nehezén, de öt évnek kell tünetmentesen eltelnie ahhoz, hogy gyógyultnak nyilvánítsanak – magyarázta a Blikknek Bangó Margit, aki nem tagadja, van benne félsz, ha vizsgálatokra megy.

– Persze, hiszen már nem először kellett megküzdenem a betegséggel. 2003-ban volt már mellrákom. Akkor nagyon megijedtem, de a hitem és az orvosok segítségével akkor is meggyógyultam. Nagy szerencsém volt, nem kellett masztektómiát végezni rajtam, és a kemoterápiát is elég jól viseltem, a hajam sem hullott ki. Ezek az emlékek azonban élénken élnek még bennem. Amikor tavaly ismét kiderült, hogy daganat van a szervezetemben, eszembe jutott minden, de rögtön elhessegettem, és csak a gyógyulásra gondoltam. Szerencsére most is velem volt a Jóisten. Persze, amikor kontrollra megyek, mindig tartok attól, hogy visszajön a rák, de bízom az isteni gondviselésben – mondta a művésznő, aki a hitből merít erőt.

Családja aggódott érte

– Sokkal jobban aggódtak értem, mint én magam. Mind a három műtét során bent aludt velem valaki a kórházban. Az első operáció alatt a lányom, Marika, utána pedig a dédunokám, Tinácska. Itthon is óvtak és vigyáztak rám, kicsit túl is féltettek, ami nekem nagyon jól esett. Szerencsére nem szorultam sokáig ápolásra, a műtétek után néhány nappal már ugyanolyan aktív voltam, mint szoktam.