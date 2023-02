120 éves fotó alapján találta meg családját egy borsodi férfi

Egy öltönyös, bajszos férfi áll egy korabeli bútordarab előtt, cigarettával a kezében. Ilyen régi kép nagyon sok családban előfordul, és nem igazán emlékszik arra a ma élő generáció, ki is szerepel azon a fotón, azonban ha él olyan rokon, aki felismeri, ki van a képen, rengeteg titokra fény derülhet. A Borsod vármegyei Vadnán élő Szabon János is őrzött ilyen emléket, és ahogy sikerült felgöngyölítenie a családi szálakat, úgy sejlett fel előtte az elmúlt 120 év minden titka.

Gál József egy több, mint 120 éves fotón. A kép tulajdonosa nem tudta, ki van rajta, amíg a keresztapjának be nem ugrott a távoli rokon Fotó: BOON

Unokatestvérre lelt Amerikában

János a parasztházának lócájában talált egy bekeretezett fotót. Senki sem tudta, ki van rajta, mígnem egy óvatlan pillanatban a keresztapjának ugrott be neki, hogy a férfi dédnagyanyjának testvéréről van szó. Gál Józsefről azért nem tudott senki semmit, mert 1900-ban emigrált Amerikába. Ez az információ hidegen hagyta Jánost, egészen az egyik Vízkeresztig.

– Amikor néhány éve szétszedtem a karácsonyfát, háromszor is rám esett a fotó. Azt gondoltam magamban, ez valami jel, úgy látszik, dolgom van vele – mondta a BOON-nak a férfi, és eszébe jutott, hogy Vadna falujának régen Sajóvadna volt a neve, így ezzel a településnévvel keresett a családfakutató oldalakon.

– Egy kézzel rajzolt családfába botlottam, ahol rátaláltam a dédapám és több családtagom nevére is. Az egyik fotón a családfa készítőjeként pedig egy nő mosolygott. Kicsit megijedtem elsőre, be is csuktam az oldalt – folytatta a nem mindennapi sztorit Szabon János. Később aztán erőt vett magán, és a Facebookon megtalálta a családfakészítő nőt, akit Julie-nak hívnak.

Kiderült róla, hogy Gál József dédunokája, azaz János harmadunokatestvére. Ráadásul neki van egy ikertestvére is, mindketten az Egyesült Államokban, Ohioban élnek. Tudtak róla, hogy egy ősük Magyarországról vándorolt ki, de sokkal többet nem.

– Hosszasan leveleztünk egymással, szkenneltük a meglévő, megtalált dokumentumokat, fotókat cserélgettünk, sokat beszélgettünk. A lányok édesanyja 73 éves, ő több mindent tudott Józsi bácsiról. Négy gyermeke született odakint, aztán a negyedik gyerek születése után szó nélkül eltűnt, felszívódott. A felesége, Molnár Mária, mindent tűvé tett, kutatta, kereste, mindhiába. Úgy tudták, Kanadába ment, de nem jutottak a nyomára – mesélte János. A férfit és nővérét tavaly nyáron meglátogatta Julie és a fia, mert sosem jártak korábban Magyarországon. Bejárták együtt a Balatont, Budapestet, valamint Borsod megye és a térség sok-sok nevezetességét is megnézték. Mindez pedig egyetlen képen múlott.

János az amerikai unokatestvérrel, Julie-vel és az ő fiával Fotó: BOON

A nyomravezető egy csaknem százéves néni volt

Itt akár vége is lehetne a történetnek, de szó sincs erről. Jánost egyáltalán nem hagyta nyugodni Gál József története. Vajon hová tűnhetett, mi lett vele?

– Azt tudtam, hogy 1912 körül tűnhetett el az öreg. Abban bíztam, hogy talán csak a közvetlen családommal nem tartotta a kapcsolatot, a távoliabbakkal viszont igen. Azt tudtam, hogy Kazincbarcikán van egy hordókészítő család, akik szegről-végről rokonok, de sosem tartottuk a kapcsolatot. Úgy gondoltam, megkeresem őket – folytatta a családját kutató férfi. Szerencséjére amikor arra járt, épp a csűrben ott volt egy hordókészítő, egyébként már igen idős ember, de amikor János megmutatta neki a képet, csak vakargatta a fejét, azt mondta, fogalma sincs miről beszél a férfi. Mire elindult, a hordókészítő utána kiáltott Jánosnak: "Várjon, megkérdezzük az anyámat.".

Több sem kellett, visszamentünk a házba, ahol ott feküdt az ágyban egy 90 valahány éves néni. Ő rögtön megismert engem: "Janika, hát nem emlékszel, én vittem neked a komatálat, amikor megszülettél, 1970-ben!", én viszont érthető okokból nem emlékeztem erre. Az a lényeg, hogy Józsi bácsinak és a dédanyámnak volt egy harmadik testvére is, Gál Mária, és az ő gyermeke volt az ágyban fekvő idős hölgy

– részletezte Szabon János. A néni azonnal felismerte Józsefet a képen, és elmondta, hogy nem nagyon szerette. Kiderült ugyanis, hogy

Gál József nem Kanadába ment, hanem hazajött Magyarországra. Egész pontosan három faluval odébb, Felsőkelecsényben épített magának házat az amerikai pénzből,

s mivel nem nagyon szeretett dolgozni, így testvérének lányai - az ágyban fekvő néni és a nővére - jártak át hozzá takarítani, az állatokat gondozni, minimális lelkesedéssel.

Gál József felsőkelecsényi háza, itt halt meg magányosan 80 éves korában Fotó: BOON

Kiderült, még az angol tanárnő is rokon

A nyomozás természetesen folytatódott, hiszen János a fél világon át kereste felmenőjét, és kiderül, hogy a közeli település temetőjében nyugszik? Ugyan elment a felsőkelecsényi temetőbe, de hiába bóklászott ott, nem találta meg a rejtélyes dédszülő sírját. Végül egy újabb csavar oldotta meg a rejtélyt.

– Megint kutakodtam a neten, így megtudtam, hogy Gál Józseféknek volt egy negyedik testvére is, a legkisebb fiú. Az ő lánya volt Gál Zsófi néni, akit az öreg Józsi bácsi örökbe fogadott. Ráíratta a felsőkelecsényi házát, ami miatt a többi rokon megsértődhetett, ezért szakadhatott meg velük a kapcsolat.

Nem sokkal később rábukkantam az interneten Zsófi néni lányára. Megtudtam, hogy ott volt szinte mellettem nyolc éven át, csak nem tudtam róla. Ő ugyanis a kisfiam angol tanárnénije a kazincbarcikai iskolában. Azaz ő is a harmadik unokatestvérem

– mesélt a megdöbbentő fordulatról János. Végül a tanárnő unokatestvér mutatta meg neki Józsi bácsi sírját a kelecsényi temetőben. Kiderült, Gál József 80 évesen, 1956-ban halt meg magányosan. Egy ártatlan kép azonban így is összehozta Szabon János rokonságát.