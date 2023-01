Videón az akció: a rendőrök rajtaütöttek a rácalmási bűnbandán

A kommandósok kedden hajnalban csaptak le egy anyára és két fiára, akik „családi vállalkozásukat” arra alapozták, hogy mások kiszolgáltatott helyzetén gazdagodjanak meg.

Fotó: police.hu

H. Róbert nőismerőseinek szerelmet színlelve ígért közös jövőt, ami viszont azzal indult, hogy dunaújvárosi, rácalmási és soproni lakásokban kellett prostituáltként dolgozniuk. A férfi anyja regisztrálta a nőket internetes szexpartner-kereső oldalakon, majd az általuk nyújtott szolgáltatásért kapott pénzt tőlük elvéve fiának továbbította.

Valószínűleg a lányok által keresett pénz mennyiségével elégedetlenek lehettek, mert egy ismerősüket arra kényszerítették, hogy különféle pénzintézeteknél vegyen fel hiteleket számukra. Ráadásul egy alkalommal, amikor nem a várt összeget hozta meg áldozatuk, a férfi a testvérével közösen annyira összeverte, hogy a szerencsétlen súlyosan megsérült. Hogy még több pénzhez jussanak, eladatták vele dunaújvárosi lakását, és még a fizetését is rendszeresen elszedték tőle. A sértettnek csak egy évvel később sikerült kiszabadulnia bántalmazói befolyása alól, addigra már 15 millió forintja bánta.

A rajtaütés után a bűnbandának most emberkereskedelem, kényszermunka és zsarolás miatt kell felelnie tetteiért, Az egyik férfi elfogásakor éppen ott volt 18 éves barátnője is, akiről az intézkedés során kiderült, hogy őt csalás miatt körözik. Úgyhogy a trió ellen tervezett rendőrségi akció így négy fős őrizetbevétellel zárult – számolt be róla a police.hu.

