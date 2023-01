Szörnyű baleset az egri vasútállomáson, egy fiú életéért küzdenek

Mint megírtuk, áramütés ért két fiatalt az egri pályaudvaron, amikor felmásztak egy vagon tetejére. Egyikük könnyű, másikuk súlyos sérülést szenvedett, a mentők mindkettőjüket kórházba vitték.

Fotó: TV2

A magasfeszültségű felsővezetéken keresztül az ívkisülés veszélye már 2 méterről fennáll, amely életveszélyes égési sérüléssel járó áramütést vagy akár halált okozhat

– hívta fel a figyelmet Nagy Csaba, Heves megyei katasztrófavédelmi szóvivő. A Tények most arról számolt be, hogy jelenleg is az életéért küzd a súlyosan megsérült tizenéves gyerek.

A kamasz testének 80 százaléka megégett.

A másik fiatalt csak enyhe áramütés érte, ő a fejét verte be. Mindkettőjüket a tűzoltók hozták le a vonat tetejéről. Úgy tudni, bulizni mentek a pályaudvarhoz, de végül a vagon tetejére másztak fel. A Tények úgy tudja, két felnőtt vitte őket a helyszínre, ahol találkoztak a barátaikkal egy parkolóban. Az egyik fiatal könnyebb fejsérülést, a másik életveszélyes sérüléseket szenvedett, az orvosok mindent megtesznek érte.