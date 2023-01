Megjött az első emelt nyugdíj, erre költik az emberek - Videó

Január elsejétől 15 százalékkal növelték az öregségi nyugdíjakat, amelyeket a kormány 2010 óta már a duplájára emelt. Az idei első emelt összegű nyugdíjat már múlt csütörtökön elutalta az Államkincstár, a postán érkező nyugdíjakat pedig a napokban kézbesítik. Fővárosi nyugdíjasokat kérdeztünk, elégedettek-e az emeléssel és mire költik a plusz pénzt.

Fotó: Bors

Pölös Katalin szerint az emelt nyugdíjnak mindenki örül, még az is, aki nem ad ennek hangot, hiszen nagy segítség a számlák kifizetésében és a bevásárlásban is. Gyula is így gondolja, szerinte nagyon jól jött ez az emelés:

Ez körülbelül 25 ezer forintot jelent az én nyugdíjamnál. Van is mire költeni!

- tette hozzá.

Ica az emelt összeget le sem veszi a bankszámlájáról, egyből félreteszi a 21 éves, egyetemista unokája számára.

Én örülök az emelt nyugdíjnak. Még az 5 százaléknak is örülnék, lényeg, hogy kapjunk.

- hangsúlyozta.

Molnár Elvirának is a bankba vezetett az első útja, amikor megérkezett a nyugdíja, hiszen az emelésnek hála, egyből ki tudta fizetni a lakása közös költségét.

Aztán mentem is a postára, meg bevásárolni, úgyhogy a 40.000 forint plusz pénz jól jött, hiszen az élelmiszerárak is emelkedtek

tette hozzá.

Kiss Károlyné még nem kapta kézhez az összeget, mert a postás az ő utcájukba később hozza a nyugdíjat, de már nagyon várja, hiszen december elején kapott legutóbb, és karácsonyra kiköltekezett. Nála is megvan már a helye a 15 százalékos emelésnek.

23 ezer forint körül van az emelés az én nyugdíjamnál, ami valószínűleg elmegy élelmiszerre, de így is örülök neki, mert nagy segítség

- hangsúlyozta.

