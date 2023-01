Magyar nő vette meg a borzalmas horrorvillát, ahol kivégezték a megunt szeretőt

A borzalmak háza – így nevezik Padovában a helyiek azt a villát, ami egy olasz nő halálának helyszíne volt.

A ház magyar tulajdonba került. Fotó: Youtube

Az impozáns épület az Isonzó hídtól nem messze, a város kertvárosi részén áll. Mellette élelmiszerüzlet, étterem és egy kisebb pláza található, a közelben folyik a várost átszelő Brenta. Ebben az épületben ölték meg az 55 éves irodai dolgozót, Isabella Noventát.

Freddy, nővére, Debora ( középen) és Manuela. Fotó: Youtube

Nincs meg a szerető holtteste

A ház Freddy Sorgatóé volt. Őt, testvérét és egy ismerősüket találták bűnösnek a 2016 februárjában végrehajtott rémtettben. Pedig azóta sem a holttest, sem a fegyver nem került elő és az indíték sem tisztázódott.

Az első – bíróság előtt végül bizonyítottnak látott verzió szerint –, Isabella egy szerelmi háromszög miatt halt meg. A nő 2015 -től volt együtt Freddyvel, aki időközben egy dohánybolt tulajdonosával, Manuelával is találkozgatott. Freddy, lánytesetvére, a családfő szerepét betöltő, Debora és a szerető, Manuela tervelte ki a gyilkosságot, hogy megszabaduljanak az ex-barátnőtől, a szörnyűséget a testvérpár együtt hajtott végre. Ők végül 30 évet kaptak, Manuela bűnsegédként tizenhatot. Elítélték még Manuela volt férjét is, aki szintén segítséget nyújtott a gyilkos duónak.

Isabella, az áldozat. Fotó: Youtube

Eldurvult a szerepjáték?

Az ítélet megosztotta az áldozat ismerőseit.

A helyiek a nyomozásban is vizsgált másik szálat tartják hitelesebbnek. Eszerint Freddyék azért csalták magukhoz Isabellát, hogy okkultista játékuk alanya legyen, ami eldurvult, az asszony pedig meghalt.

A maffia ölhette meg

Freddy a rendőrök gyűrűjében. Fotó: Youtube

A harmadik változat Isabella férjétől származik. Ő a velencei maffiát, a Mala del Brentát vádolja neje halálával. Szerinte Isabella tudott Freddy sötét ügyeiről, az alvilág pedig eltette láb alól, mielőtt beszélni tudott volna és másokat is bemárt. A legerősebb érvként azt hozta fel, hogy a maffia módszerei szerint tüntették el Isabellát, erre pedig a testvérek önmaguktól képtelenek lettek volna.

A per végén a Noventa családnak kártérítést ítéltek meg szerettük megölése miatt, ennek része Freddy háza is, amit Isabella testvére, Paolo kapott meg. Most ő adta el nagyjából valamivel több mint 100 millió forintnyi euróért. Új tulajdonosáról,, egy csinos magyar hölgyről a szomszédok keveset tudnak.

A gondozott kerttel körülvett házat Paolo nem használta, szinte hozzá sem nyúlt hozzá. A szobák is úgy néztek ki, mint amikor a rendőri egységek lerohanták. Az ingatlant az utolsó négyzetcentiméterig átvizsgálták, a fiókokat kihúzták, a szekrényeket átkutatták. A nagy rendetlenségben csupán egy biztos pont volt: Freddy rendezett íróasztala, amin egy keretezett fénykép áll a mindig mosolygós Isabella fotójával.