"Eszembe jut az első randi, az első csók" - könnyeket csalt a rajongók szemébe a Magyar Zene Háza különleges tárlata

Első évfordulóját ünnepelte január 22-én a Városliget egyik látványossága és egyben kulturális központja, a Magyar Zene Háza. A jeles ünnep egybe esett a magyar kultúra napjával is, így érthető módon egy nem mindennapi programmal tették emlékezetessé: a nagyközönség számára is megnyitották időszaki kiállításukat, a „Nekünk írták a dalt! A magyar populáris zene hőskora és társadalmi hatásai 1957-től a rendszerváltozásig” elnevezésű tárlatot, ami a korszak legkiemelkedőbb előadóit, zenekarait, emblematikus slágereit és legfontosabb poptörténeti eseményeit mutatják be.

A tárlat már a nagyközönség számára is elérhető - Fotó: Metropol

– A teljes korszakot nehéz lett volna bemutatni, hiszen a korszaknak nagyon nagy az anyaga. Sok fontos lemez született, és ki tudnánk tenni még egyszer ennyi lemezt, és az is kevés lenne. Ez egy szubjektív válogatás, ami Jávorszky Béla társkurátor munkája, aki az elmúlt évtizedekben ezzel foglakozott és erről több fontos könyvet írt

– monda Horn Márton, a Magyar Zene Házának intézményigazgatója.

Különleges kiállítás várja a Magyar Zene Házába látogatókat Fotó: Metropol

– Vannak kitekintések a folk zenéhez, és az underground is helyet kapott. 39 előadót választottunk ki, akiknek a zenéje szól és közel kétszáz előadó került ki a falakra. Én 1979-ben születtem.

Nem véletlen, hogy a fiatalokhoz is szeretnénk szólni, és úgy álljanak hozzá, hogy ez nem egy poros, unalmas dolog, ahol nem lehet semmihez hozzányúlni.

A tizenéves korosztályt kell megszólítani elsősorban és nyilván azok is eljönnek, akik érintettek, akiknek közvetlen emléke van – mondta az intézményigazgató.

László lapunknak elmondta: nagyon kíváncsi volt már a kiállításra.

– 72 éves vagyok és ez a fiatalságom része, annak a képeit szerettem volna viszontlátni, és ez sikerült. Nagyon kerestem a 60-as évek második felének és a 70-es évek első felének beat zenekarait előadóit. Nagy Illés rajongó voltam. Jártam az „E” Klubba, a Vár klubba.

László: Ez a fiatalságom része Fotó: METROPOL

– 69 éves leszek. Mindig ez volt a kedvenc stílusom és hangtechnikusként is dolgoztam debreceni zenekarokkal. Az első zenekar a hazaiak közül az Omega és Radics Béla volt. Nagyon szuper a kiállítás. Számomra szinte tökéletes - mondta el Lajos.

István a kiállítás kapcsán még emlékeit is felidézte:

– 43 éves vagyok. Még az a korosztály, aki szinte kiállított darabról, műtárgyról valamilyen emléket tud felidézni. Számomra ez nem csak egy gyűjtemény, hanem eszembe jut az első randi, az első csók, az első pohár ital. A fiataloknak ez egy kiállítás, nekem egy emlékpark.

Krisztina, Noémi és édesapjuk, Árpád együtt érkeztek a kiállításra:

– Temesvárról jöttünk. A magyar zene oda is kijutott. Ezen a zenén nőttünk fel. Az én életemben meghatározó volt az Omega, Edda, Korál, Hobo, előtte az Illésék, Koncz Zsuzsa - árulta el Árpád.