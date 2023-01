"Három tüdőasztmás gyerekem van" - penészes lakásokban élnek a lakók a IX. kerületi társasházban

Mint korábban megírtuk, borzasztó körülmények között kénytelenek élni a Drégely utca 12. szám alatt lakók: omlik a vakolat a házról, ami életveszélyes, tele van patkánnyal és ráadásul a vizes falak miatt csupa penész is.

Gombos Béla és családja több mint 25 éve él a Drégely utca 12. szám alatt lévő társasházban. A férfi elmondása szerint a lakásokra csak a tulajok költöttek pénzt, a fenntartó, a 9. kerületi önkormányzat semmit sem. Sőt, amint valaki megcsináltatta a fürdőjét pl. azon a címen, hogy a lakás „összkomfortossá vált”, emeltek a bérleti díjakon is.

Gombos Béla családjával régóta itt él Fotó: B.S.

- 2023-at írunk és még mindig vannak külső wc-k. Sajnos idősek, fiatalok egyaránt használják, de inkább idősek. Sokan – akik ide jöttünk 25-30 évvel ezelőtt- saját költségből megcsináltattuk, komfortosítottuk a lakásokat, aztán komfortként ezt felszámolja az önkormányzat, holott ezt mi csináltuk! Az önkormányzat egy fillérrel nem járult hozzá

– mesélte lapunknak a férfi, majd azt is kiemelte: nagyon káros az egészségre is a ház.

A társasház borzasztó állapotban van Fotó: B.S.

- Penészesek a földszinti lakások, mind, egészségtelen, még az első emeletiek is. Kulturáltan élünk, mindketten dolgozunk a feleségemmel, a gyerekeim is. Most cseréltünk bútort, elhúzzuk a szekrényt: penészes. Hiába veszünk szép tapétát, meg festünk évente, semmit se ér, ha jön az esős idő. Mert tudni illik a hátsó homlokzat le sincs szigetelve - panaszolta Béla.

Jolika három gyermeket nevel ebben a házban, mindhárman asztmások.

Jolika gyerekei már betegek Fotó: B.S.

- Három tüdőasztmás gyermekem van, sajnos nem bírják a lakást, a penészt. Most voltunk a pulmonológián. A fiamnak allergia vizsgálatra kell mennie. Valószínű, hogy a penészre lesz allergiás, mert penészes belül a lakás. Nagyon sok pénzt költött már rá a férjem. Igyekeztünk beszigetelni nikecellel, amennyire csak tudtuk, nyílászárókat cserélni, stb. Egyszerűen nincs kedvem erre a lakásra költeni több pénzt!

- mondta lapunknak felháborodva Jolika.