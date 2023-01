Buszméretű aszteroida tart a Föld felé

Néhány órán belül egy autóbuszméretű tart aszteroida közelíti meg a Földet – írja a Mirror. A NASA kutatói szerint nem kell aggódni: a 2023 BU névre keresztelt kibolygó nem fog becsapódni, mégis ez lesz az egyik legközelebbi pályájú aszteroida, amelyet valaha feljegyeztek.

Az amerikai űrkutatási hivatal közleménye szerint a 2023 BU nagyjából 3,5, valamint 8,5 méter közötti nagyságú lehet, ami elég kicsi ahhoz, hogy nagyrészt elégjen, ha mégis belépne a Föld légkörébe. A NASA azonban nem számít becsapódásra, a Near Earth Asteroid Scout nevű veszélyfelmérő rendszer ugyanis azt jósolja, hogy az aszteroida magyar idő szerint január 27-án hajnali egy óra körül fog elhaladni Dél-Amerika felett, nagyjából 3600 kilométerrel.

A 2023 BU közelebb halad el hozzánk, mint néhány, bolygónk körül keringő műhold. Az aszteroidát január 21-én egy amatőr csillagász fedezte fel Gennagyij Boriszov a krími MARGO obszervatóriumban. Azóta világszerte több obszervatórium is észlelte a 2023 BU-t, ezért a pályáját és potenciális veszélyét is képesek voltak modellezni a tudósok.

A megfigyelés azt jelzi, hogy jelentősen nőtt a bolygónk védelmére irányuló képességünk, amire az is bizonyíték, hogy tavaly októberben, egy sikeres DART-misszió keretében megtörtént az első aszteroida eltérítése is. A repülés célpontja egy Dimorphos nevű tojás alakú aszteroida volt – nagyjából akkora, mint egy futballstadion. Egy körülbelül ötször nagyobb, Didymos nevű szülőaszteroida körül keringett 11 óra 55 percenként. A NASA tudósai szerint sem a tesztben részt vevő két aszteroida, sem a DART nem jelentett veszélyt a Földre.