Amióta tart az orosz-ukrán háború, azóta rettegnek az emberek a III. világháború kitörésétől. A félelmekre még a tudósok is rátesznek egy lapáttal, akik ugyan nem csak a háború miatt, de ismét előbbre állították a közelmúltban a Végítélet óráját, jelezvén: soha nem volt még olyan közel az emberiség a pusztuláshoz, mint most. A félelmekre a magukat jósoknak nevező egyének is "rásegítenek": a sokak által csak modern Nostradamusként emlegetett Craig Hamilton-Parker szerint például minden eddiginél sötétebb jövő köszönthet ránk 2023-ban, miután egy repülőgép-baleset kirobbantja a harmadik világháborút.

Sokan tartanak attól: idén egy újabb világháború törhet ki Fotó: Shutterstock

Ilyen előzmények után érthetően nyugtalanító belefutni a világhálón egy olyan videóba, amelyen az Amazon virtuális asszisztense, Alexa felel arra a kérdésre, mikor tör ki a harmadik világháború.

A III. világháború 2023. november 23-án, este 6 óra 5 perckor kezdődik, amikor Oroszország megtámadja Németországot

– feleli szenvtelenül az okoseszköz a TikTokra feltöltött videóban, ami eddig 2,1 millió megtekintésnél jár. A felvételt egyébként még 2021-ben készítette a gazdája, ám most, hogy a megjósolt időpont közeledik, ismét előtérbe került.