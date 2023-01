Agyműtétje után már hat nappal járni tudott a 4 éves Vanda

Ha nagy lesz, mentős lesz?

Vanda szívét szinte rabul ejtették a mentősök, hiszen nagyon megtetszett neki az, amit tesznek és csinálnak.

– Végtelenül kedvesek voltak akkor is, amikor átszállítottak minket a kórházba és akkor is, amikor a műtétre kísértek minket. A kórház kertjében is mindig csodálattal bámulta a parkoló mentőautókat – mesélte Dorottya. A kislányt végül egy kirándulással lepték meg az Országos Mentőszolgálat munkatársai.

– Óriási élmény volt számára a Mentőpalota és a Mentőmúzeum is. Igaz, Vanda azt szerette volna, ha a „nagy ágyban” feküdve, szirénázva mehet egy kört, de megértette, hogy a mentős nénik és bácsik életeket mentenek. Azóta is büszkén mondogatja, hogy utazott már mentővel és az utcán is felfigyel, ha egy mentőautót lát – büszkélkedett az édesanya, aki azt is elmesélte, hogy az egyik mentőssel olyan jót beszélgettek, hogy a végén a férfi meglepte Vandát egy plüss mackóval is.

– Az ő kedvességük nélkül azt hiszem, félelmetes és negatív élmény maradt volna ez az egész, így viszont pont az ellenkezője történt – mondta Dorottya.