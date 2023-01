Figyelmezett a szakértő: Újabb halálos TikTok kihívás terjed a gyerekek között

A hatóságok egy globális figyelmeztetést adtak ki egy újabb interneten terjedő kihívás miatt, miután három iskola diákjai antiepileptikumokat fogyasztottak, vagyis epilepszia elleni gyógyszereket Mexikóban. A kihívás főleg a kiskorúak körében terjedt el - és mivel a TikTok/Facebook világában minden hülyeség napok alatt "körbeér" a világban, már a magyar fiatalok körében is hatalmas nézettségük van ezeknek a kihívásoknak - reméljük, követőjük még kevés.

A mexikói egészségügy arra is kérte a hatóságot, ne engedélyezzék a klonazepám hatóanyagú gyógyszerek recept nélküli értékesítését. Emellett arról is tájékoztatták a nyilvánosságot, hogy a 8 diák, akik a kihívás után epilepszia elleni gyógyszereket használtak, orvosi ellátásra szorultak, többen közülük kórházba is kerültek – írja a felvidéki Új Szó.



A kihívás során a diákok azon versenyeztek, hogy ki tud a legtovább ébren maradni epilepsziaellenes gyógyszerek beszedését követően. Az „Aki utoljára alszik el, az nyer” elnevezésű kihívás szélesebesen terjed.

Európában ennek a gyógyszernek a Rivotril nevű tabletta felel meg, amelyet az epilepszia kezelésére alkalmaznak. A gyógyszer klonazepámot tartalmaz, amelynek görcsgátló, nyugtató, izomlazító és szorongásoldó, és nem mellesleg tudatmódosító hatása is van. A gyógyszer természetesen nálunk csupán csak vényre kapható.

– mondta el a Ripostnak Mészáros Erzsébet, gyógyszerész.

A szakember azt is elárulta, hogy ez akár halálos is lehet a fiatalok számára, mivel ha egy ilyen erős nyugtató hatása ellenére megpróbálnak ébren maradni, azzal túlterhelik a szívüket, ami egy óriási sokk a szervezetnek és bele is halhatnak. A gyógyszer alkohollal keverve különösen veszélyes, arról nem is beszélve, hogy milyen könnyen függőséget is okoz fogyasztójánál.