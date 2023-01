3 csillagjegy, akiknek kellemes időszakot hoz majd a február

Rák

Jupiter energiái segítenek ebben a hónapban. Sikerek a munkádban, a karrieredben, megtalálod azt, amiben kiemelkedhetsz mások közül. Jól fogod magad érezni, és az anyagi fejlődés is jól jön majd. A siker a magánéletedben is megmutatkozik, minden zökkenőmentesebb lesz. Tölts időt a hétvégeken a családdal, fel fog tölteni a hétköznapokra.

Nyilas

Rengeteg örömöt és önbizalmat kapsz, amik kapcsolataidban hasznosnak bizonyulnak. Meg kell valakinek bocsátanod, különben szomorúságba merülsz. Tölts időt a természetben és az állatok között, dolgozd fel a felszínre került gondokat. Februárban az is kitisztul számodra, hogy ki az igazi barát. Laza, vidám napokat is kapsz a következő hetekben, kellemes társaságban.

Vízöntő

Februárban a Vénusz bolygónak köszönhetően betoppan a szerelem az életedbe vagy a partnered lesz sokkal figyelmesebb. Lehetőség nyílik pihenésre, kikapcsolódásra. Márciusban felgyorsulnak a folyamatok. Engedj meg magadnak több kikapcsolódást. Hétvégéken tenyerén hordoz majd az élet, ezáltal könnyebbnek tűnnek a hétköznapok is. Ha még egy kis humort is viszel a mindennapokba, akkor a környezeted is rákap ezekre a kellemes, békés, és mégis dinamikus energiákra.

(Ripost)