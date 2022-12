Zokogva esett a földre az édesanya: 13 éves fiát a mozi előtt gázolták halálra

Egy pillanat alatt összetört egy család élete: 13 éves fiukat egy liverpooli mozi előtt gázolták halálra. Harry Kinney-Ryan néhány hét múlva töltötte volna be a 14. életévét...

Fotó: Pixabay

A mentők még megpróbálták megmenteni a tini életét, ám a kórházban már nem volt mit tenni. Harry édesanyja a hír hallatán zokogva rogyott a földre.

Liz Ryan a közösségi oldalain vett búcsút imádott gyermekétől.

"Nem tudtam, hogy ennyi mindent lehet egyszerre érezni. Még sosem voltam ennyire összetört, de egyszerre büszke is vagyok a kicsi fiamra. Harry ugyanis szervdonor akart lenni, így a kicsikém most már egy hős. Már gyerekként is mindig szuperhős akart lenni, most pedig el is érte. Örökre szeretni foglak, Harry" - írta az édesanya.

Harry nagybátyja azt mondta, nem tudja, a család hogyan fogja tudni folytatni az életét a fiú nélkül.

"Nem tudom, hogyan tovább, de valahogy élnünk kellene tovább. Harry örökre fiatal marad" - fűzte hozzá.

Harryt egy 34 éves férfi gázolta halálra, aki a vizsgálatok lezárultáig szabadlábon védekezhet.