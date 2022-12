Tarlós István: 200 milliárd forint tartalékot hagytunk a Városházán

– Mi tökéletesen előkészítettük a Lánchíd és a Blaha felújítását, a mostani vezetés mégis éveket késlekedve csinálta meg. Én mindig gondoltam arra, hogy utánam is lesznek idők, de most a városvezetés úgy tesz és beszél, és úgy mutogat vissza is mintha nem gondolna arra, hogy Karácsony Gergely után is lesz élet Budapesten, akkor is lehet 2-3 éves vizsgálat, számonkért ígéretek – mondta Tarlós István főpolgármester, aki interjút adott a Metropolnak.

Tarlós István a Metropolnak adott exkluzív interjút Fotó: Kurucz Árpád

Látta már az átadott Blaha Lujza teret?

Csak olvastam róla, látni nem láttam.

Karácsony Gergely több posztjában azt hangsúlyozta, hogy önök csak ígérgettek a Blaha Lujza tér és a Lánchíd tekintetében.

Az biztos, hogy mi tökéletesen előkészítettük a Blaha Lujza tér és a Lánchíd felújítását, úgyhogy szintén igazságtalan az, hogy a főpolgármester azt mondja, én ezt a két projektet csak ígérgettem. Mi horribilis adóssággal vettük át Demszky Gáboréktól Budapestet. Be kellett fejeznünk a jó esetben is csak félkész négyes metrót, korrigálnunk a kedvezőtlen szerződéseiket, neki kellett állni a hármas metrónak, a kettes metró új szerelvényeit is nekünk kellett végül beszerezni, visszavásároltuk a Demszkyék által előnytelenül eladott vízműveket francia tulajdonból. Például több mint 400 kilométer gerinccsatornát is építettünk (2002-2010 között nem épült), vagy ott van a Budai Fonódó fejlesztés is. Csináltunk ezekről egy leltárt, hosszú lett... Ráadásul a megörökölt horror BKV-adósságot évekig hurcolni kellett magunkkal. Ennek ellenére tőlünk Karácsony Gergely már 200 milliárd plusszal vehette át a várost. Hol van ma Budapest attól, amikor a mi időnkben Közép-Kelet Európa legélhetőbb városának minősítették nyugatról?

Meglepte Karácsony Gergely effajta kommunikációja?

Közeledik a 2024 tavaszi önkormányzati választás. Az, hogy egy politikus építgeti magát, érthető. Az, hogy ehhez milyen módszereket alkalmaz, ízlésbeli kérdés. Nem vagyunk egyformák.

Baán László miniszteri biztos azt mondta lapunknak, hogy már készen lehetne a Ligetben a Nemzeti Galéria és a Biodóm…

Hát a Biodóm egy érdekes dolog. Ami ott folyik, az részben szerecsenmosdatás. Úgy hangzik, mintha a főváros erőltette volna a Biodómot. Támogattuk az elképzelést, de szó sem volt róla, hogy erőltetnénk. Az Állatkert akkori igazgatójának, Persányi professzornak volt ez a régi álma, ő akarta megvalósítani. Maga kérte, hogy a lebonyolítást is ő végezhesse. Külön szervezetet is létrehozott erre. A fővárosi közgyűlés által elfogadott megállapodásban megkapta a jogokat, kötelességeket, felelősséget. Ezek teljesen egyértelműek voltak. Ő maga is járt a kormányhoz lobbizni ezért a projektért. Itt a főváros tulajdonképpen „postás” volt. Mi a kifizetések szabályosságát az Envirodunával ellenőriztettük, amit Persányi kiegyenlített, az a munka el is készült. Nem akart ő rosszat, egyszerűen csak túlálmodta magát, és 2019 nyarán minden részletes alátámasztás nélkül megjelent a Közfejlesztések Tanácsa előtt plusz 20 milliárd forintért, amit csak úgy nem lehetett odaadni. Ettől függetlenül maradt 6 milliárd forint a Biodómra a kasszában, a kormány pedig felajánlott mellé további 7 milliárdot a Hermina-garázs elhagyásával, így az már összesen 13 milliárd volt, amit erre fordíthatott volna Karácsony Gergely, ill. az Állatkert. Emellett, ha mondjuk a Lánchíddal nem várnak másfél évet minden ok nélkül, akkor akár még kalkulálhatott volna az arra fordított plusz forrással is. De ha nem, akkor is ott volt a 13 milliárd erre.

Mint a volt főpolgármester elárulta: 200 milliárd forint tartalékkal adta át a Városházát Fotó: Nagy Zoltán

Legutóbb azt nyilatkozta a főpolgármester, hogy 15-20 milliárd kell a befejezéshez.

Most megint mindig más számot mondanak. Bizonyos, hogy mi 200 milliárd forint tartalékot hagytunk a Városházán. Az előbb említett 6 plusz 7 milliárdhoz, ha hozzáteszik azt a 2-7 milliárd forintot - ami szerintük hiányzott a befejezéshez -, akkor a Biodómot 2021-re be lehetett volna fejezni. A Biodómot nem fűteni kellett volna és őriztetni három éven át, hanem akkor folytatni kellett volna a munkát ezekből a pénzekből. Nem érthető, miért nem ezt tették. Nekem ez inkább politikai döntésnek tűnik a részükről. Amit aztán föl lehet fújni később azzal, hogy nem ad pénzt az állam. Olyan történetet kerekítettek belőle, aminek a fele sem igaz. A kormány egyébként is adott az Állatkertnek korábban pénzt, kétszer is, nem is keveset. Persányi professzor még 2019-ben is aláírásával hitelesítette a 2017-es összeget.

Hogyan fordulhat elő, hogy azt mondja a főváros, hogy állami beruházás a Biodóm, a kormány pedig azt mondja: fővárosi?

A Fővárosi Állat- és Növénykert a főváros intézménye, ezt csak fővárosi, illetve fővárosi intézményi projektnek lehet nevezni. Amit az állam úgy finanszírozott, hogy az önkormányzaton keresztül az Állatkert kapta a pénzt. De ettől ez még nem állami projekt. Azt mondogatják, hogy szegény állatkerti vezetésre rá lett kényszerítve ez a projekt. Ebből egy árva szó sem igaz! Az egészet ők találták ki, és nem lett rájuk kényszerítve, hanem maguk kérték, hogy ők bonyolíthassák le. Azt sem lehet mondani, hogy a beruházásban járatlanok. Ne felejtsük el, Persányi professzor négy évig a Gyurcsány-kormány minisztere volt. Azt már ne tessék nekem mondani, hogy aki négy évig miniszter volt, az teljesen laikus a beruházások vonatkozásában, mert ezt még egy óvodás sem hiszi el.

