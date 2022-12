Straub Dezső: Bográcsban készül a tökéletes harcsapaprikás

Már gőzerővel készül a karácsonyra a Jászai Mari-díjas színész, Straub Dezső, aki a ház körüli feladatokból is kiveszi a részét. Bár nem tartja magát konyhatündérnek, az ünnepi menüből egy-egy ételt maga készít. A horgászat nagykövetének nem is lehet más étel a specialitása, mint a harcsapaprikás. Ezúttal azonban különleges élményben volt része, hiszen egyenesen a halastóból lett kiszedve az alapanyag, igaz nem horgászbottal.

Férfimunka a bográcsozás

– Én a kényelmesebb pecások közé tartozom, a téli hidegben már nem ülök ki a partra. Ilyenkor már veszem a halat, viszont így még sosem jártam, hogy előttem halásszák ki a harcsát a paprikáshoz – mondta a Borsnak Straub Dezső, akit a mínuszok sem tántorítottak el attól, hogy kint főzze meg az ételt.

Straub Dezső kint szeret főzni Fotó: Gigor Csaba

– Úgy gondolom, a bográcsozás a férfiak dolga. Én valamennyi ételt kint főzök, megvan a hangulata ennek, és a kertben készült finomságoknak az íze is más. A hideg ellen pedig forralt borral védekezek.

A legfontosabb az, hogy együtt legyenek

A meleg ital elfogyasztása után neki is állt a Jászai Mari-díjas színész a harcsapaprikás elkészítéséhez.

– Be kell valljam, félek a szálkáktól, ezért mindig filével dolgozom. Ehhez pedig a harcsa a legjobb, mert nem egy szálkás hal. A paprikás mennyei étel, és nagyon egyszerűen elkészíthető. Semmi másra nincs szükségünk, mint hagymára, paprikára, paradicsomra, fűszerekre, illetve én még egy kis gombával is meg szoktam bolondítani – tette hozzá Straub, aki azt is elmesélte, náluk, hogy zajlik a karácsony. – 25-én gyűlik össze nálam a nagy család. Ahogy öregszem, egyre fontosabb számomra, hogy együtt ünnepeljünk. Szerintem a karácsony nem az ajándékokról szól, hanem arról, hogy nagyokat beszélgetünk, eszünk, nevetünk.

A Jászai Mari-díjas színész forralt borral védekezett a hideg ellen Fotó: Gigor Csaba

Szentháromság

A 70 éves kiváló színész unokái is nagyon szeretik a halat, ezért különös gonddal készíti el nekik a harcsapaprikást, amely mindössze egy óra alatt elkészül. Talán éppen ezért is annyira kedvelt. De miért van az, hogy a magyar mindössze három halételt, a halászlevet, a rántott pontyot és a harcsapaprikást ismeri, készíti?

– A halászlevet valóban halászok találták ki, azért mert a kopoltyúsok mindig kéznél voltak – ezt már Lévai Ferenc, az Aranyponty Zrt. tulajdonosa mesélte a Borsnak. – Nagyon egyszerű étel, rendkívül kevés alapanyag kell hozzá. Így két munka között elkészítették és meg is ették. A rántott pontyot szerintem nem kell nagyon megmagyaráznom. A magyar ember mindent ránt, miért maradna ki ebből pont a hal? A harcsapaprikással ugyanez a helyzet, tudták, hogy a húsból nagyon finom pörköltet lehet készíteni, és ez a bajszos ragadozóval sincs másképp.